Financement de la biodiversité : les collectivités en première ligne

Publié le 06/02/2023 • Par Sylvie Luneau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le rapport sur le financement de la stratégie nationale pour la biodiversité pour 2030 a été publié il y quelques jours. Il révèle que les collectivités territoriales jouent un rôle prépondérant dans le financement des politiques de biodiversité. Mais aussi qu’il n’est pas porté par les régions.

En mars 2022, le gouvernement a confié conjointement à deux inspections, l’inspection générale des finances (IGF) et celle de l’environnement et du développement durable (IGEDD), la mission d’évaluer les besoins de financement pour la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité. La mission, qui a rendu son rapport en novembre 2022 mais qui l’a publié le 6 janvier 2023, a donc tout d’abord fait le point sur les financements existants.

Plus d’un tiers des financements portés par les collectivités

En 2021, elle a calculé que ces dépenses s’élèvent à 2,3 milliards d’euros, soit entre 0,2 et 0,3 % de la dépense publique. Si l’essentiel des financements provient de l’Etat et de ses opérateurs (OFB, agences de l’eau, conservatoire du littoral), les collectivités jouent un rôle prépondérant avec 40,2 % des financements des politiques de biodiversité : elles ont ainsi engagées 915,7 millions d’euros sur ce secteur en 2021. Sur ce seul périmètre, les départements représentent près de la moitié des financements (432,4 millions d’euros). Ces dépenses sont destinées principalement aux espaces naturels sensibles.

Dans le périmètre élargi couvrant les dépenses de patrimoine naturel, mais aussi des politiques en lien avec la biodiversité (grand cycle de l’eau, lutte contre les pollutions des milieux), les dépenses favorables des collectivités atteignent 1,3 milliard d’euros en 2021 (28,1 % du total). Sur ce secteur, c’est le bloc communal (689,5 millions d’euros) qui fournit l’essentiel de l’effort.

Régions : des dépenses faibles et très disparates

La mission souligne que « malgré leur chef de filât en matière de biodiversité, les financements des régions restent minoritaires ».

Elle a appréhendé les dépenses directement en faveur de la biodiversité des régions (186,8 millions d’euros en 2021) en additionnant les dépenses liées au patrimoine naturel/biodiversité et celles liées au grand cycle de l’eau. Au total, ces dépenses sont en augmentation de 10,1 % sur la période 2016-2021. Cependant, les dépenses liées au patrimoine naturel augmentent moins rapidement (+ 4,5 %) que celles liées à l’eau (+16,6%).

Les régions consacrent des niveaux très variables de dépenses à la biodiversité. Les dépenses en faveur du patrimoine naturel (compte 76 de la nomenclature M71) apparaissent concentrées sur 4 régions représentant 3/4 des dépenses : Île-de-France (36,8 M€), Auvergne-Rhône-Alpes (20,7 M€), Grand-Est (10,1 M€) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (9,1 M€). Dans l’hexagone, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et le Centre-Val de Loire sont les régions qui y consacrent les budgets les plus faibles.

Ces dépenses sont des aides à des acteurs de la biodiversité (associations, collectivités) et des dépenses directes pour les aires protégées (appui aux parcs naturels régionaux et aux réserves naturelles régionales).

Bloc communal : les dépenses les plus difficiles à évaluer

« Les dépenses directes de biodiversité du bloc communal sont moins bien connues » affirme la mission, qui les a estimées à 296,5 millions d’euros en 2021. Mais les données sont disponibles uniquement pour les communes de plus de 3 500 habitants. D’une manière plus globale, la mission s’est heurtée à des limites méthodologiques pour évaluer les dépenses de l’ensemble des collectivités. Sa proposition n°1 vise d’ailleurs à « améliorer la transparence et la fiabilité des informations comptables des collectivités territoriales sur leurs dépenses environnementales ». Elle encourage aussi à élaborer « un référentiel commun aux exercices de budget vert ». Elle demande également (proposition n°3) de « mettre en place un suivi spécifique des dépenses au profit de la biodiversité à travers l’insertion d’une section dédiée dans le rapport sur la situation en matière de développement durable, pour les communes de plus de 50 000 habitants ».

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) disposent d’une compétence d’aménagement de l’espace. En matière de gestion du grand cycle de l’eau, les EPCI disposent également de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) et peuvent intervenir, dans ce cadre, en faveur de la biodiversité et de la préservation du milieu naturel. A près de 60 %, les dépenses les plus importantes visent ainsi le grand cycle de l’eau. Elles sont également en forte augmentation avec + 50 % entre 2016 et 2021.