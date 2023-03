L’auto-école solidaire transporte les séniors à la demande pour un euro

PRIX TERRITORIAUX GAZETTE DES COMMUNES / GMF

Publié le 01/03/2023 • Par La Rédaction • dans :

Les seniors isolés peuvent utiliser les trajets d’une auto-école pour se déplacer au tarif modique d’un euro l’aller-retour. Une solution vertueuse à tous points de vue.

[Lauréat du Prix GMF 2022 – Ville de Valenciennes]

Tandis que les voitures d’auto-écoles circulent à moitié vides, les personnes isolées ont des difficultés à se déplacer. Alors, pourquoi ne pas leur proposer de profiter des leçons de conduite pour se déplacer, porte-à-porte, afin de se rendre en voiture à des rendez-vous médicaux, au cimetière, visiter des amis… L’idée était simple, son application aussi. En partenariat avec l’auto-école solidaire La clef du permis, Valenciennes (Nord, 43 000 habitants) offre ce service aux plus de 65 ans, avec une participation modique d’un euro l’aller-retour, depuis le printemps 2022. Un moyen de desservir des quartiers non couverts par les transports en commun. « Plutôt que d’ajouter à la circulation un véhicule au circuit fixe, mieux valait utiliser l’auto-école dont le trajet dans la ville est aléatoire », précise Aurore Colson, adjointe à la politique seniors et vice-présidente du CCAS.

ET AUJOURD’HUI ?

Le senior intéressé appelle le CCAS, où un référent social vérifie ce dont il a besoin et s’assure qu’il est mobile : il doit pouvoir entrer et sortir seul de la voiture, ce qui exclut le transport des personnes handicapées. Puis, le CCAS envoie une fiche de liaison à l’auto-école qui contacte la personne dans la journée, afin de planifier son déplacement dans le cadre des leçons de conduite ; elle règle ensuite sa participation directement à l’autoécole. « Actuellement, une cinquantaine de fidèles font appel régulièrement au service qui a déjà concerné environ 250 trajets et qui pourra largement monter en charge », se félicite Aurore Colson. Le plus compliqué a été de faire connaître aux seniors cette initiative. L’information circule de différentes façons : site internet de la ville, bouche-à-oreille, flyer commun au CCAS et à La clef du permis envoyé à leurs partenaires respectifs… Les aides à domicile signalent aussi ce nouveau service de déplacement lors de leurs visites. « Notre chance a été d’avoir une auto-école solidaire, ouverte à une vocation sociale plus large que son simple objet, explique l’élue. Mais cela ne pourrait pas être une solution unique. Elle complète l’offre de transports de Valenciennes : navettes gratuites, transports en commun… » En outre, le dispositif favorise le lien entre générations et met les élèves en conditions réelles de conduite. Et il ne crée pas de concurrence avec les taxis, peu utilisés dans les villes moyennes. La commune, qui a voulu rendre ce service payant pour que son utilisation soit « réfléchie et raisonnée », envisage de proposer des formules d’abonnement.

Les auto-écoles solidaires Associatives, les auto-écoles solidaires proposent des formations au permis de conduire à très bas coûts pour les personnes en difficulté : titulaires du RSA, jeunes sans qualification, demandeurs d’emploi, personnes en réinsertion sociale ou en situation de handicap… Ces organismes doivent passer une convention avec la collectivité locale et remplir un rôle d’insertion professionnelle ou sociale. Divers cours complètent les leçons de conduite : alphabétisation, français, mathématiques, amélioration de la motricité, gestion du stress…