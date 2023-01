Une Assemblée pour faire avancer la municipalité

PRIX TERRITORIAUX GAZETTE DES COMMUNES / GMF

Publié le 24/01/2023

Au sein de la nouvelle Assemblée des agents, les agents municipaux de la ville de Marseille travaillent main dans la main pour bâtir un projet d'administration mieux adapté aux besoins de chacun. Deux objectifs sont clairement affichés, rendre les politiques publiques opérationnelles et moderniser l'administration.

[Lauréat du Prix La Gazette 2022 – Ville de Marseille]

L’Assemblée permet de cibler précisément les problématiques qui impactent le quotidien des agents municipaux, de faire le lien entre leurs expertises métiers, leur connaissance de la collectivité, les besoins des usagers et leurs attentes, mais aussi d’être le tiers de confiance qui présente les propositions retenues aux instances de décisions. Cette année, l’Assemblée a organisé 6 ateliers. Au total, 800 gents municipaux ont participé aux ateliers et 154 propositions d’action transversales ont été formulées par leurs soins. Une Charte de l’agent de la ville de Marseille permet désormais de lister les actions individuelles qui peuvent changer le quotidien au travail, et les valeurs de l’administration. En plus de renforcer le rôle des agents municipaux, l’Assemblée permet de vérifier la bonne mise en œuvre des actions sélectionnées. Les Prix Territoriaux ont souhaité récompenser ce projet dédié à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, initié par et pour les agents municipaux