Prix Territoriaux Gazette des communes / GMF

Publié le 24/01/2023 • Par La Rédaction • dans :

L'aide Sociale à l'Enfance simplifie le quotidien des enfants

[Lauréat du Prix du Jury 2022 – Conseil Départemental du Nord]

Dans le département du Nord, la prise en compte de la parole des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un véritable enjeu. Pour les aider à mieux comprendre leurs droits, des outils ont été créés et déployés. Ensemble, enfants placés, assistants familiaux, maisons d’enfants à caractère social, référents ASE, service communication et juges des enfants ont travaillé à mettre en place des outils pour gagner en réactivité quant aux prises de décision de la vie quotidienne des enfants. L’élaboration de ces outils, par et pour les enfants, constitue une véritable innovation. Définir un cadre clair de l’application de la loi constitue une réelle avancée. Pour les enfants, qui peuvent par ailleurs aborder la question des actes usuels et non usuels avec leur référent ASE, la création d’un flyer et d’une vidéo aide à clarifier les choses.

Pour les professionnels, une fiche-repères permet de gagner du temps dans les tâches administratives et de se concentrer sur l’accompagnement éducatif. Une initiative saluée par le jury des Prix Territoriaux au service de l’égalité des chances et du bien-être de l’enfant.