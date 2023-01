Maisons d’assistantes maternelles : vers la reconnaissance d’un collectif de travail ?

[Dossier] Petite enfance

Publié le 25/01/2023

Une étude qualitative réalisée en 2020 donne à voir les pratiques effectives des assistantes maternelles exerçant MAM. Une organisation qui répond à leur besoin de reconnaissance professionnelle.

L’engouement pour les maisons d’assistantes maternelles (MAM) (1) ne tarit pas, depuis leur création par la loi du 9 juin 2010. D’un peu plus de 500 en 2012, la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) en dénombrait près de 3500 en 2019. Or les MAM se distinguent à la fois des assistantes maternelles (AM) qui exercent seules à temps plein chez elles, et des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), du fait de l’absence de hiérarchie entre les assistantes maternelles qui la composent, et de la relation contractuelle entre ces dernières et les parents.

Leur modalité de financement, et leur cadre réglementaire, plus souple, sont également très différents. La Cnaf a souhaité investiguer la façon dont les assistantes maternelles conjuguaient cette double référence. Une étude ...