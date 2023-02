Élections professionnelles 2022 : quel impact pour les polices municipales ?

Dialogue social

Publié le 13/02/2023 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité

Alors que la ministre en charge des Collectivités territoriales annonce la réunion en avril d'une commission consultative des polices municipales, la Gazette fait le point sur l'évolution du paysage syndical policier suite aux élections professionnelles de décembre 2022. Seule nouveauté : l'arrivée d'un nouveau syndicat, méconnu dans le secteur de la sécurité.

Les résultats des élections professionnelles organisées en décembre dernier vont-ils changer le paysage syndical des polices municipales ?

Au terme des résultats définitifs, six organisations syndicales, comme en 2018, sont appelées à siéger au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et sont, à ce titre, représentatives au plan national. C’est d’ailleurs sur la composition du CSFPT que seront calquées bon nombre d’instances paritaires et de commissions, dont la commission consultative des polices municipales (CCPM), seule enceinte de dialogue entre les maires employeurs et les organisations syndicales.