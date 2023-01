L’eau, un enjeu majeur pour l’Europe qui soutient vos projets

Publié le 11/01/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Qu’il s’agisse de préserver les ressources en eau, d’innover dans la collecte et le traitement des eaux usées ou de protéger les territoires contre les effets dévastateurs des inondations, l’Europe se tient aux côtés des communes. Voici trois exemples de projets soutenus par des fonds européens pour illustrer la palette des possibles.

Avec le changement climatique, les communes s’organisent pour limiter la pression des usages domestiques et agricoles sur les ressources en eau. Elles expérimentent ainsi de nouvelles méthodes et de nouveaux procédés, avec le soutien de l’Europe, qui contribue à alléger leur facture et à partager ensuite à l’échelle européenne les fruits de l’expérience mise en œuvre. C’est ce qui a permis à Montpellier Méditerranée Métropole, en Occitanie, de se lancer en 2021 dans un projet ambitieux de recyclage des eaux usées. Avec ses treize stations d’épuration, la métropole rejette jusqu’à 40 millions de mètres cube d’eaux usées traitées (EUT) chaque année dans la mer et les cours d’eau. Jusque-là, seul 0,01 % des eaux usées traitées étaient réutilisées. Parmi le volume d’eau rejetée, seuls 10 % de ces rejets ont un rôle de maintien des fonctions écologiques des cours d’eau récepteurs.

Plus d’efficacité dans la gestion des ressources

Avec le projet ReWa, Montpellier Méditerranée Métropole veut produire 175 000 mètres cube d’eau recyclée par an d’ici 2026. Pour ce projet, la métropole a demandé une subvention dans le cadre du programme européen LIFE qui couvre 55 % du budget de 1,8 million d’euros. Cinq stations de traitement seront équipées pour permettre des ré-usages urbains (nettoyage, incendie, irrigation), agricoles ou industriels de l’eau traitée. Des unités de production en conteneurs sont construites en sortie des stations pour les traiter en fonction des usages ; des unités de stockage sont également mises en place. La métropole est accompagnée par un bureau d’études et un laboratoire de recherche pour mener à bien cette expérimentation technique qui doit aussi prendre en compte l’acceptabilité sociale de la réutilisation de ces eaux usées. En effet, il faut également s’assurer l’acceptation des usagers, qui doivent encore être acculturés à un tel dispositif dont les procédés sortent de l’ordinaire.

Multiplier les expérimentations

D’autres partenaires européens planchent également sur le cycle de l’eau en milieu urbain : eaux usées, eaux grises, bassins fluviaux, eaux pluviales et trop‑pleins d’égouts combinés peuvent être valorisés pour économiser les ressources en eau naturelle. Le projet de recherche H2020 NICE, doté de près de 5 millions d’euros, étudie justement ces solutions avec ses 15 partenaires à travers l’Europe, jusqu’en 2025. À Lyon, l’une des villes choisies comme démonstrateur, une unité de traitement des eaux pluviales et d’égouts doit permettre de recréer une zone humide souterraine. Elle pourrait permettre la dégradation des micropolluants contenus dans l’eau par la mise en œuvre de méthodes expérimentales. H2020 NICE vise également à améliorer le potentiel des murs verts, toits végétalisés, jardins de pluie ou zones humides souterraines. Un panorama complet qui proposera aux communes européennes de nombreuses solutions adaptées à leur situation.

Soutenir les communes dans leurs investissements

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) permet également de mettre en œuvre des projets contribuant à protéger la ressource en eau, ou à protéger les communes, de plus en plus affectées par les phénomènes de crue. Le département de l’Aude, qui a connu à plusieurs reprises des inondations meurtrières, bénéficie ainsi d’une subvention d’1 million d’euros pour améliorer sa capacité à se protéger des inondations. Avec cette somme qui couvre 1/5e du budget global, le Syndicat mixte du Delta de l’Aude peut entreprendre les travaux nécessaires sur ses canaux de ressuyage qui évacueront plus rapidement les eaux déversées dans les terres après une inondation, ce qui diminue le temps de submersion de la terre et permet un retour plus rapide à la normale.

