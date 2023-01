Maisons d’assistantes maternelles : « un mouvement ‘anarchiste’, une formule d’avenir »

[Dossier] Petite enfance

Publié le 24/01/2023 • Par Michèle Foin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le sociologue de la famille Pierre Moisset est consultant en politiques sociales et familiales, et spécialisé sur les questions d'accueil de la petite enfance. Face à la crise des vocations dans la petite enfance, il s’enthousiasme de la dynamique portée par les maisons d’assistantes maternelles. Il y voit la volonté de s’affranchir du carcan dans lequel semblent enfermées les crèches collectives.

Enfance et famille

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La tendance aujourd’hui est à l’hybridation entre accueils collectif et individuel avec les maisons d’assistantes maternelles (MAM) municipales, les crèches familiales, les accueils mixtes… Qu’est-ce qui pousse les collectivités à vouloir décloisonner ?

Derrière cette tendance se cache l’idée de donner une identité positive à l’accueil individuel sur le territoire, de promouvoir de façon analogue l’accueil collectif et l’accueil individuel. Les assistantes maternelles ne sont pas une armée de réserve de l’offre d’accueil du jeune enfant. Cet accueil vaut la peine d’être connu. Aujourd’hui, c’est un enjeu important pour les communes, d’autant qu’avec la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté l’État a laissé entendre que l’accueil collectif serait plus bénéfique pour ...