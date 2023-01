Energie

Publié le 19/01/2023 • Par Delphine Gerbeau Léna Jabre • dans : A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

Le 1er janvier, l’amortisseur électricité est entré en vigueur. Pour en bénéficier, les collectivités doivent vite envoyer leur attestation. Toutes les collectivités et leurs groupements sont éligibles.

L’« amortisseur électricité », très attendu des collectivités, est entré en vigueur le 1er janvier, avec la parution au « Journal officiel » du 31 décembre de la loi de finances pour 2023 et, dès le lendemain, de son décret d’application (1). Ce dispositif d’aide permet aux collectivités, sous conditions, de demander à l’Etat de prendre en charge une partie de leur facture d’électricité. Pour ce faire, elles doivent retourner à leur fournisseur l’attestation d’éligibilité au dispositif, dont le modèle a été fixé par l’Etat en annexe du décret.

Des dates à respecter

Mais attention : cette attestation doit être remplie et transmise au plus tard le 31 mars ­pour les contrats signés avant le 28 février 2023, afin que l’amortisseur soit versé rétroactivement pour la période à compter du 1er janvier 2023. Dans le cas des contrats ­souscrits après le 28 février, elle doit être retournée sous un mois après la date de prise d’effet du contrat. Dans une « foire aux questions » du ministère de l’Ecologie du 29 novembre, il était déjà très recommandé de remplir le document au plus vite et, si possible, d’ici mi-­janvier : « Plus vite l’attestation est remplie, plus vite l’amortisseur sera versé. » Ensuite, la facture d’électricité se basera sur un prix auquel sera déjà appliqué l’« amortisseur ­électricité », et l’Etat compen­sera les fournisseurs.

Toutes les collectivités et leurs groupements sont éligibles. Les services publics locaux industriels et commerciaux également, s’ils emploient moins de 250 personnes et que leur chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d’euros ou que le total du bilan annuel n’­excède pas 43 millions d’­euros ; ou si les recettes annuelles provenant de financements ­publics sont supérieures à 50 % des recettes totales.

Mais le montant de l’aide varie selon des plafonds définis par le décret. L’amortisseur s’appli­que quand la collectivité paie son électricité plus de 180 euros le ­mégawattheure ( MWh ), hors taxes et hors contribution au service public de l’­électricité. A partir de ce seuil, l’Etat prend en charge 50 % du dépassement, par exemple, pour 200 euros / MWh , 10 euros.

L‘aide suffira-t-elle ?

Cependant, les textes ont fixé un plafond en prix unitaire égal à 320 euros / MWh . Donc si, pour une collectivité, le montant du dépassement est supérieur à 320 euros / MWh , l’Etat ne financera que 160 euros par MWh . Traduction, le montant d’amortisseur versé par l’Etat devient constant lorsque le prix de l’électricité facturé par le fournisseur excède 500 euros / MWh : les 180 euros / MWh à partir desquels l’Etat considère qu’il y a un dépassement, ­additionnés du maximum du dépassement pris en charge, soit 320 euros / MWh . Le décret a aussi fixé un plafond en montant annuel : l’aide perçue au titre de l’amortisseur ne peut excéder 2 millions d’­euros au titre de 2023. Mais ce plafond ne s’applique pas aux collectivités.

Cependant, s’interroge Benjamin­ ­Pasquier, directeur de cabinet d’­André ­Laignel à l’Asso­ciation des maires de France, sur les réseaux sociaux : « Est-ce que ce sera suffisant pour permettre à toutes les collectivités de franchir le mur de l’infla­tion ? Réponse dans quelques mois… »