Recensement de la population des îles Wallis et Futuna de 2023

Recensement

Publié le 11/01/2023 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un décret du 9 janvier fixe la période de collecte du recensement de la population des îles Wallis et Futuna pour l’année 2023 : du 24 juillet au 19 août.

Le recensement de la population est exécuté par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en partenariat avec le service territorial de la statistique et des études économiques (STSEE) selon des conditions définies par convention entre les deux organismes.

Si les circonstances l’exigent, le directeur général de l’INSEE peut modifier la date de début et de fin de collecte sur tout ou partie du territoire de la collectivité.

Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, et les autorités coutumières sont informés sans délai de toute modification de la date de début ou de la date de fin de collecte.