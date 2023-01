Les fonds patrimoniaux, trésors méconnus, sortent de l’ombre

Bibliothèques

Trente millions de documents d’intérêt national sont conservés dans les bibliothèques des collectivités. La reconnaissance des fonds documentaires comme un patrimoine ouvert à tous ne va pas de soi. L’enjeu est de faire découvrir aux usagers que les fonds patrimoniaux sont des sources importantes de la culture locale.

« Une si riche collection en accès libre et si bien présentée, bravo ! » est-il écrit, parmi une centaine d’autres avis élogieux, dans le livre d’or de la bibliothèque des Dominicains de ­Colmar (68 700 hab., collectivité européenne d’­Alsace). Près de 18 000 personnes ont visité l’établissement depuis sa réouverture le 25 juin, après quatre ans de rénovation. « Nous avons 3 500 visiteurs par mois, c’est très prometteur, se félicite ­Rémy ­Casin, conservateur en chef. La bibliothèque patrimoniale, riche de 400 000 ­documents, manuscrits, incunables – les premiers livres imprimés, entre 1455 par ­Gutenberg et 1501 – , photographies et estampes, bénéficie d’une nouvelle visibilité. Sans ces travaux, elle vivoterait encore avec ses 200 à 300 usagers mensuels. »

Une campagne nationale de signalement

La France compte 7 700 bibliothèques territoriales, dont 400 qui possèdent un fonds patrimonial. « Elles sont 54 a avoir été classées en raison de l’importance de leurs fonds patrimoniaux, principalement issus des confiscations révolutionnaires et des propriétés de l’Etat », précise ­Pierre-Jean ­Riamond, chef du bureau du patrimoine, service du livre et de la lecture du ministère de la ­Culture. Une campagne nationale de signalement de ces collections patrimoniales a été lancée en 2019 par l’Etat. Elle vise à cataloguer, d’ici à 2025, l’ensem­ble des manuscrits et des livres imprimés avant 1 830.

« Un travail considérable a été fourni par les bibliothécaires puisque 9,5 millions de notices de livres anciens ont déjà été élaborées, détaille Pierre-Jean ­Riamond. Il en reste environ un tiers à signaler. Il est fondamental de connaître et de présenter au grand public et aux chercheurs les richesses patrimoniales des bibliothèques françaises. Cet inventaire est également une protection contre le vol. Je pense à l’affaire des cartes anciennes découpées et volées récemment dans plusieurs bibliothèques municipales, dont la restitution s’est appuyée sur leur catalogage préalable. »

Reste que ces fonds « sont en général ­méconnus, mal ­perçus et sous-estimés par les acteurs publics », déplore un récent rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Pierre-Jean ­Riamond le ­confirme : « Les élus ne sont pas toujours ­conscients de l’importance et de la valeur de ces collections patrimoniales, qui sont insuffisamment décrites, moins visibles et plus fragiles que des œuvres muséales et des monuments historiques. »

Sans ­compter que beaucoup d’usagers pensent qu’elles sont réservées aux étudiants et aux chercheurs. « Elles ont été longtemps utilisées par ces ­publics captifs mais on constate que les salles de lecture se vident peu à peu, notamment du fait de l’usage des ressources numériques », remarque ­Caroline ­Poulain, directrice adjointe des bibliothèques municipales de ­Dijon (158 000 hab.) et présidente de l’association ­Bibliopat. Celle-ci ­compte 1 800 abonnés sur son forum de discussion et a pour objectif de ­favoriser la diffusion d’informations sur les fonds patrimoniaux. « La question se pose de ­conserver ce public traditionnel et d’en gagner un plus large, poursuit-elle. L’enjeu est la ­reconnaissance par nos tutelles de l’importance du patrimoine écrit car, sans volonté politique, nos possibilités d’action sont limitées. »

Un parcours du livre depuis le Moyen-âge

Certaines collectivités ont déjà fait le choix de valoriser leur fonds patrimonial et d’investir. Le chantier de restauration de la bibliothèque des Dominicains de Colmar, par exemple, a coûté 19,15 millions d’euros, dont la moitié payée par la ville et le reste par l’Etat, la région, le département et le mécénat. Ce budget comprend une galerie muséographique de 500 mètres carrés dévolue à la présentation permanente des collections et dont l’accès est gratuit. Elle marie l’exposition d’une centaine de ­documents originaux dans des vitrines avec des outils de médiation numériques, audiovisuels et manipulations de fac-similés.

« Nous avons choisi de retracer à grands traits l’aventure du livre dans l’histoire longue du territoire de la haute ­Alsace, du Moyen-Age aux ­Lumières, indique ­Rémy ­Casin. Nous avons exploité les caractéristiques du bâtiment pour une arrivée du parcours à la sacristie restaurée. » Véritable chambre aux trésors, où sont mis en scène les plus ­spectaculaires manuscrits liturgiques, pour certains ­conservés et exposés dans les murs mêmes où ils ont été copiés et décorés au Moyen-Age ! « Depuis l’ouver­ture, nous voyons passer aussi bien des touristes, nombreux à Colmar, que des habitants qui viennent avec plaisir redécouvrir leur bibliothèque, se réjouit-il. Quant à la salle de lecture, elle est très régulièrement remplie, ce que l’on ne voyait plus. »

« On se croirait à Poudlard ! »

L’association entre les collections et les bâtiments se révèle efficace pour attirer des nouveaux publics. « La bibliothèque de ­Dijon possède des salles historiques très belles et, régulièrement, des jeunes nous disaient : “On se croirait à Poudlard !” relate ­Caroline Poulain. Nous avons donc eu l’idée de monter toute une saison d’animations sur le thème d’­Harry ­Potter. Nous avons décortiqué le texte et avons expliqué, avec nos ­documents, comment l’autrice s’est appuyée sur des ressources classiques : bestiaires fantastiques, héraldique médiévale et latin. Le succès a été au-delà de nos espérances. Nous avons dû refuser beaucoup de monde. Afin d’éviter que les places ne soient monopolisées par les habitués, nous en avons réservé la moitié à des partenaires liés à des publics qui ne nous connaissent pas. Il n’est pas dit qu’ils reviendront à la bibliothèque et s’y abonneront, mais ils savent ­désormais que ce patrimoine est ouvert à tous. »

L’architecture permet aussi de retisser le lien entre collections patrimoniales et lecture ­publique. A Epinal (32 300 hab., ­Vosges), une partie de ces collections est installée au cœur de la bibliothèque, construite en 2009. « La salle des boiseries, aménagée de ­mobilier du XVIIIe siècle, bénéficie d’une grande baie vitrée donnant sur le hall, décrit ­Sophie ­Armbruster, responsable du fonds patrimonial. C’est un point fort qui permet de capter l’attention des usagers qui ne viennent pas pour du patrimoine. » Le ­public malvoyant, par exemple. « Un groupe venait chaque mois à la médiathèque pour visionner des films en audiodescription, continue-t-elle. Nous lui avons proposé de découvrir le fonds patrimonial et, notamment, l’un de ses trésors : l’évangéliaire pourpre, un manuscrit du IXe siècle. Sa reliure, du XVe, est particulièrement précieuse avec sa plaque d’ivoire finement sculptée, ses pierreries et ses quatre petits reliquaires. L’approche tactile de ce ­document n’étant pas envisageable, l’­objet a été numérisé afin d’élaborer un fac-similé grâce à l’impression 3 D. Cet outil nous sert aussi pour réaliser de la médiation auprès d’autres publics. » Ce projet a été financé à 80 % par l’Etat dans le cadre du programme Bibliothèque numérique de référence.

« Même les petites bibliothèques disposent de pépites et ont à cœur de le faire savoir et de les montrer ! assure ­Caroline ­Poulain. Certaines initiatives y contribuent, comme l’opération “patrimoines écrits en ­Bourgogne – Franche-Comté” qui fédère, dans un programme unique annuel, des initiatives sur le patrimoine écrit et permet à de petites structures d’avoir de la visibilité. »

Des documents anciens, rares ou précieux Est patrimonial par nature tout document qui est soit ancien, soit rare, soit précieux. Un seul des trois critères suffit. Toutefois, le code du patrimoine ne définit pas ce que recouvrent ces adjectifs. C’est pourquoi le ministère de la Culture l’a précisé, en avril 2021, dans le « Guide de gestion des documents patrimoniaux à l’attention des bibliothèques territoriales ». Est considéré comme ancien une monographie, un périodique, une carte géographique ou une partition musicale publiée avant 1830, par exemple. Egalement, un établissement et sa tutelle peuvent rendre patrimonial un ensemble de ­documents pour son ­intérêt en matière d’histoire, d’art ou de science.

« Nos actions “hors-les-murs” ramènent du public dans nos murs » Emilie Dreyfus, responsable du service conservation et patrimoine de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau de Chambéry (58 900 hab., Savoie) « A chaque exposition patrimoniale dans les murs, nous déclinons des actions hors-les-mur, depuis 2013. Le principe de ces actions “patrimoine voyageur” est de présenter une exposition parallèle aux résidents des structures desservies par la bibliothèque voyageuse, comme la maison d’arrêt et des maisons de retraite. Il s’agit de sortir des murs des documents patrimoniaux originaux. En 2016, nous avons monté une action autour de l’exposition ”Agrandir le monde“. Pour les visites à la maison d’arrêt, nous avions prévu de présenter des cartes, des livres de voyage anciens et des objets de médiation, comme des globes. Le bilan est très positif. Nous avons des résidents de maisons de retraite qui viennent voir l’exposition après notre passage. Nous menons des actions “hors-les-murs” pour ramener du public dans nos murs. »