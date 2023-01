2023 : le parcours du combattant

Grands chantiers 2023

Publié le 10/01/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

L’explosion des prix de l’énergie, des denrées alimentaires et des matières premières met à rude épreuve les collectivités territoriales. La sobriété est devenue une priorité partagée de la base au sommet des pouvoirs publics.

L’année 2023 sera-t-elle une annus horribilis ? Elle s’ouvre sous les pires auspices puisque tous les voyants sont au rouge pour les collecti­vités : une inflation monstre à un niveau inégalé depuis près de quarante ans, des taux d’intérêt­ qui flambent après avoir longtemps flirté avec la barre de zéro, la menace d’un black-out électrique…

Ce scénario de film catastrophe s’accompagne d’une crise des vocations sans pareil. Les plus jeunes ne veulent plus œuvrer pour le service public local. Les rémunérations n’y sont pas assez ­élevées et les perspectives de carrière leur semblent peu rayonnantes.

Le syndrome de l’usine à gaz

Autant de ­difficultés pour les collectivités, qui en appellent à l’Etat, dans la plus pure tradition de la décentralisation à la française. Le gouvernement a répondu à leur cri de détresse face à la flambée des prix de l’énergie.

A coups de filets de ­sécurité, d’amortisseurs et autres dispositifs ­protecteurs, il cherche à éviter les trous dans la raquette. Au risque de monter une usine à gaz ? L’Etat est ­également particulièrement présent au chapitre climatique. Après avoir moqué les écologistes, dépeints en chantres du « modèle amish », ­Emmanuel ­Macron s’est converti par la force des choses à la « sobriété », pour ne pas dire « pénurie » ni « décroissance ».

Confronté à l’arrêt de la moitié du parc nucléaire, l’Etat doit miser sur les éoliennes et le photovoltaïque. Des énergies renouvelables que cherchent aussi à doper des collectivités. Une union sacrée se dessine et c’est la seule bonne nouvelle du moment. Face à l’ampleur de la tâche, l’heure n’est plus aux chicayas entre le pouvoir central et les autorités locales.