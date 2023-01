L’usage ponctuel d’une langue régionale dans un acte est validé

décentralisation

Dans une décision du 31 octobre, le Conseil d’Etat accepte l’usage occasionel du provençal dans la charte d’un parc naturel régional.

L’association Collectif pour la défense des loisirs verts et un requérant ont demandé au ­Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° ­2020-914 du 28 juillet 2020 portant classement du parc naturel régional du Mont-­Ventoux. Saisi en premier et dernier ressort, le Conseil d’Etat a dû notamment, dans une décision du 31 octobre, trancher la question de la langue à utiliser dans le cadre de la rédaction des documents administratifs.

Sans grande surprise, la haute juridiction fait ici référence aux dispositions de l’article 2 de la ­Constitution du 4 octobre 1958 en vertu desquelles « La langue de la République est le français ». Il en déduit que « l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service ­public » et que « les ­documents administratifs doivent par suite être rédigés en langue française ».

La Constitution respectée

Appliqué à l’espèce, c’est-à-dire à la charte du parc naturel régional du Mont-­Ventoux approuvée par le décret attaqué, le ­Conseil d’Etat juge que l’article 2 de la Constitution est respecté : « L’ensemble des orientations et des mesures qu’elle définit sont rédigées entièrement et exclusivement en français », peut-on lire dans le considérant de principe de la décision du 31 octobre.

Sauf que les requérants ont relevé au sein de la charte la présence de certains passages en langue régionale. En effet, son préambule, des titres et des sous-titres, ainsi que les hauts et les bas de pages sont assortis d’une ­traduction en provençal. Pour autant, ces mentions, que le ­Conseil d’Etat qualifie de « ponctuels », n’enta­chent pas la charte d’illégalité, de sorte que « dans ces conditions, cette ­coexistence des deux langues est possible ».

Une étroite brèche ouverte

Cette étroite brèche ouverte au sein du principe de l’exclusivité de l’usage de la langue française dans les ­documents administratifs doit également se lire conjointement avec l’­article 75-1 de la ­Constitution, qui précise que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la ­France ».

C’est pourquoi, dans sa décision, le ­Conseil d’Etat rejette aussi l’argu­ment des requérants selon lequel la charte attaquée ne pouvait prévoir d’encourager les programmes d’apprentis­sage et de transmission de la langue provençale, notamment en étudiant la création d’un label « langue ­provençale ».