Les quatre brèves de la quinzaine qu’il ne fallait pas manquer

Culture

Publié le 11/01/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture

Un nouveau conseiller à l'Elysée pour la culture, des nominations en région, un ouvrage sur le handicap et les politiques culturelles... tels sont les sujets des principales infos express de la quinzaine à retenir.

Politiques culturelles

Philippe Bélaval devient conseiller « culture » à l’Elysée

Annoncée par nos confrères du Monde le 9 janvier, la nomination de Philippe Bélaval au poste de conseiller du président de la République pour la culture va prolonger sa carrière au-delà de l’expiration de son mandat à la tête du Centre des monuments nationaux (CMN) prévue le 30 juin prochain et de la limite d’âge puisqu’il est âgé de 68 ans. Enarque et conseiller d’Etat, Philippe Bélaval prend ainsi la succession de Rima Abdul Malak, dont le pose à l’Elysée était resté vacant depuis sa nomination Rue de Valois.

Culture et handicap : malgré 50 ans de politique publique, il reste beaucoup à faire



Dans un livre intitulé « Culture et handicap, 50 ans d’histoire », André Fertier président fondateur de Cemaforre, pôle de ressources sur l’accessibilité culturelle et auteur de divers ouvrages sur ce sujet, et Myrha Govindjee, directrice de Cemaforre, analysent 50 ans de politique en faveur des droits culturels des personnes handicapées, âgées ou en perte d’autonomie.

Année par année, les deux auteurs identifient les jalons de cette politique, leur portée et leurs limites. Avec, au bout du compte, un constat sévère : malgré de nombreux textes législatifs et réglementaires et l’exceptionnelle densité des équipements et services culturels et de loisirs en France, « l’Etat et les collectivités, qui ont la responsabilité partagé du respect des droits culturels, ont laissé se développer deux catégories de citoyennes et citoyens inégaux (…) » : « celles et ceux qui peuvent participer à la vie culturelle dans le cadre du droit commun » (…) et « des millions de personnes qui dépendent de l’existence éventuelle de projets spécialement élaborés à leur intention, projets limités dans leur durée, leur types d’activés et leur nombre de bénéficiaires.»

Nominations en région

Caroline Guiela Nguyen au Théâtre national de Strasbourg

L’autrice, metteure en scène et réalisatrice prendra ses fonctions en septembre prochain. Elle compte créer un « théâtre école » et soutenir un « dialogue contant » avec les publics encore trop absent des salles de théâtre et des plateaux artistiques.

Anna Sailer au Musée Tomi Ungerer-Centre international de l’illustration à Strasbourg

Historienne de l’art, d’origine est-allemande, Anna Sailer, quittera en mars 2023 son poste de directrice adjointe du Museum für Moderne Kunst de Francfort-sur-le-Main pour prendre prendre les rênes du musée strasbourgeois, qui abrite entre autres quelque 14 000 dessins de Tomi Ungerer.