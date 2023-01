Un système d’enquêtes internes résout les problèmes

Conflits

Publié le 17/01/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France, Régions, Toute l'actu RH

Harcèlement, violence des usagers… des cadres mutualisés enquêtent sur les services de leurs collègues. Et c’est efficace !

[Annonay Rhône agglomération (Ardèche) 29 communes • 750 agents, 48 600 hab.] « Quand je suis arrivé, c’est ce qui m’a le plus bluffé. » Ce qui a impressionné Julien Bonnet, directeur général adjoint (DGA) « ressources », depuis 2020, de l’agglomération, de la ville et des centres intercommunal et communal d’action sociale (CIAS et CCAS) ­d’Annonay, ce sont les enquêtes internes mises en place dans cette organisation mutualisée. Il les a même « recodifiées » pour plus d’efficacité. « Ce dispositif n’est pas réglementaire, même s’il peut aboutir à une procédure disciplinaire, explique ­Aurélie ­Tournier, chargée de son pilotage à la direction des ressources humaines. Il s’agit de vérifier des faits en cas de ­situation difficile. »

Maltraitance d’usagers

Cela a été le cas d’une suspicion de harcèlement sexuel ou de maltraitance d’usagers. « Depuis un an, la distinction entre les cas relevant d’une issue disciplinaire ou d’une enquête interne se clarifie, poursuit-elle. Il s’agit là de conflits ou remontées semblant révélateurs d’un autre problème. »

Comme la violence des usagers de cette agence de la régie de transport qui s’est avérée due à une carence organisationnelle. « Ce sont des situations où nous n’aurions pas forcément sollicité d’audit extérieur, une démarche longue », ajoute ­Aurélie ­Tournier.

L’enquête interne, elle, ne prend que six mois en moyenne : deux enquêteurs internes – une femme et un homme – sont choisis par le DGA et le DRH parmi les cadres extérieurs au service concerné. « Quasiment tous acceptent », assure ­Julien ­Bonnet. La mission de ces managers expérimentés et connaissant bien la structure mutualisée : conduire des entretiens afin d’analyser la situation. Pour les aider, une feuille de route précise les objectifs de l’enquête, et suggère (sans obligation) une liste d’agents à auditionner et une trame d’entretiens.

Voix contradictoires

Dans un but d’impartialité, ils doivent s’attacher aux faits : « Ils ne vont, par exemple, pas dire que le collègue manage mal, mais plutôt rapporter que ses agents disent ne pas se sentir écoutés », cite ­Aurélie ­Tournier. Ils doivent aussi veiller à entendre des voix contradictoires. ­Séverine ­Vallot, DGA « solidarités » a ainsi été auditionnée par la directrice de l’éducation et par le responsable « financements transversaux », à propos des manquements qu’elle dénonçait chez la directrice des personnes âgées de l’époque. « C’est normal, car c’était ma parole contre la sienne, témoigne-t-elle. Ils m’ont entendue dans un lieu neutre, m’ont ensuite soumis le compte rendu de l’entretien, mais je n’ai jamais eu connaissance de leurs conclusions. »

Leur rapport écrit – sous pli cacheté et gardé sous clé – fait l’objet d’une discussion collégiale entre eux, le DRH, les préventeurs internes et ­Aurélie ­Tournier. Objectifs : éviter de responsabiliser ces cadres à l’excès et leur permettre de parler, « parce qu’il y a beaucoup d’émotionnel, observe cette dernière, sans lequel on perdait une part d’information ».

Ce collectif pose le diagnostic final et fait une recommandation ­d’action au directeur général, qui, souvent, la suit et la présente à l’agent concerné. Il peut s’agir d’un simple coaching ou d’un changement de service. Dans le cas de la directrice des personnes âgées, une procédure ­disciplinaire était envisagée. Contractuelle, elle a préféré une rupture conventionnelle. D’autres ont été déchargés de leur fonction managériale : « Ces décisions sont lourdes, admet ­Julien ­Bonnet. Mais grâce au cadre strict du dispositif, elles sont comprises et ­acceptées. »