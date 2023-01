Etat et collectivités rêvent de Marseille en capitale du cinéma

Développement économique

Publié le 10/01/2023 • Par Caroline Garcia • dans : Actualité Culture, Régions

Dans le vaste plan « Marseille en grand », qui engage l’Etat dans une remise à niveau de la ville, le volet cinéma et audiovisuel doit construire un grand projet méditerranéen en faveur de la production, des infrastructures d’accueil de tournage et de la formation aux métiers.

Clap de début pour le volet cinéma et audiovisuel du plan « Marseille en grand », lancé en 2021 par le président de la République, Emmanuel Macron. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a signé le protocole d’accord entre l’Etat et les collectivités le 9 février. Ce document concrétise des engagements déjà pris par les différentes parties, dans l’optique de constituer un pôle méditerranéen de la production, des infrastructures d’accueil de tournages et de formation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel.

Quinze millions d’euros pour l’école Cinéfabrique

Le protocole prévoit d’abord, des investissements dans les infrastructures marseillaises. L’Etat engage 15 millions d’euros dans l’installation de l’école ...

