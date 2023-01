Chasse : les mesures du gouvernement ont du mal à convaincre

Environnement

Publié le 10/01/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actu experts prévention sécurité, France

La secrétaire d'Etat à l'écologie, Bérangère COuillard, a présenté le 9 janvier un plan de 14 mesures pour réduire les accidents de chasse. Il reste bien en decà de ce que demandaient des associations comme la Ligue de protection des oiseaux, notamment l'interdiction de la chasse le dimanche.

Chiffres-clés 1 million : c'est le nombre de personnes qui pratiquent la chasse en France et disposent d'un permis.

Le coup est parti, reste à voir si la cible a été touchée ! Le gouvernement a présenté le 9 janvier un plan composé de 14 mesures pour réduire le nombre d’accidents de chasse. Sachant qu’en 2021, on a recensé 90 accidents dont 8 mortels, et que 80% de ces morts concernaient les chasseurs eux-mêmes. Ces chiffres sont cependant en amélioration, car en 2001-2002, pas moins de 167 accidents dont 31 mortels avaient été comptabilisés. « Les accidents et incidents recensés sont, pour la très large majorité, le résultat de fautes humaines liées au non-respect des règles élémentaires de sécurité », explique le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.

Pas d’interdiction de la chasse le dimanche

Exit la demande des associations environnementales qui ...