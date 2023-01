« Plan des 5 000 » : comment en bénéficier en 2023 ?

Equipements sportifs

Publié le 11/01/2023

L’Agence nationale du sport vient de publier une note de service précisant les critères du plan en faveur de la création ou la rénovation de 5000 équipements sportifs de proximité et les modalités de financement pour 2023. Un document-clé pour les collectivités et les acteurs du monde sportif qui souhaitent bénéficier de ce dispositif.

Annoncé par le président de la République le 14 octobre 2021, le plan visant à créer 5000 terrains de sport de proximité d’ici 2024 doit aboutir d’ici la fin de cette année. C’est donc pour faciliter son déploiement que l’Agence nationale du sport (ANS) a mis en ligne, vendredi 6 janvier, une note de service datée du 27 décembre qui précise les modalités de mise en œuvre de ce plan et les procédures de financement pour l’année.

Ce document de 60 pages a aussi été adressé à tous les délégués territoriaux de l’ANS et aux préfets, aux recteurs et directeurs de l’Éducation nationale, aux directeurs techniques nationaux et aux responsables de Creps , aux présidents de fédérations sportives, d’associations d’élus de collectivités territoriales et aux représentants du monde économique.

Tous les territoires éligibles

En 2022, 2129 équipements ont été réalisés dans le cadre de ce plan. Il en reste donc 2871 à construire ou rénover pour atteindre l’objectif présidentiel et même 4203 si l’on intègre les ambitions des conventions-cadres conclues entre l’ ANS et les fédérations sportives.

La note de service de l’ANS acte donc l’ouverture du dispositif à tous les territoires, même si ceux classés en Quartier politique de la ville (QPV), en Zone de revitalisation rurale (ZRR) ou situés en outre-mer « sont examinés en priorité ». C’est aussi le cas des territoires labellisés « Terre de Jeux » et des projets de terrain de sport à proximité ou au sein d’un établissement scolaire ou universitaire.

Pour l’année 2023, l’objectif de l’ANS est d’attribuer quelque 109,4 M€, soit le solde des 200 M€ prévus au global. Un premier volet, de 23 M€, est géré au plan national. Il vise les projets multi-équipements, voire multi-territoires, portés par des Régions, des Départements, des fédérations, ligues ou comités sportifs, des associations nationales à vocation sportive, la Solidéo (au titre de l’héritage des JOP de Paris 2024) ou encore l’établissement public du parc de la Villette (qui accueillera le futur Club France lors des JOP 2024).

Projets communaux de futsal ou foot à 5

Une partie de cette enveloppe gérée nationalement (1,4 M€) vise des projets de terrains de futsal extérieur et de foot 5 cofinancés par la Fédération française de football. « Ceux-ci pourront, à titre dérogatoire, être déposés par les collectivités locales (communes ou groupements de communes) au niveau national, précise la note, même pour le financement de projet individuel d’équipement de proximité. »

Pour ce volet géré nationalement, les dossiers sont à déposer directement auprès de l’ANS, avant le 30 septembre. Mais celle-ci prévient qu’elle consultera les Conférences régionales du sport (CRDS) pour les projets de plus de 3 équipements sportifs, voire multi-territoriaux, pour veiller à une cohérence avec les Projets sportifs territoriaux et fédéraux, et pour « optimiser les co-financements ».

Un subventionnement plus favorable est par ailleurs prévu pour les projets intégrant une localisation à proximité d’endroits générateurs de flux éclairés et sécurisés, une démarche écoresponsable une pratique féminine renforcée, un design de l’équipement et/ou une démarche innovante ou connectée.

Des « fiches-types »

Le second volet, qui porte sur 86,4 M€, est territorial et géré par les préfets de région en tant que délégués territoriaux de l’ANS. Il s’agit là de soutenir des opérations (individuelles ou groupées) ne concernant qu’une seule région ou un territoire ultramarin.

Les porteurs de projets peuvent être là des fédérations sportives et leurs structures déconcentrées, ou des collectivités : Régions, Départements ou équivalent en territoire ultramarin ainsi que leurs mandataires (collectivité territoriale ou société dont le capital est détenu majoritairement par des personnes publiques, Creps , Sem , SPL , Scic …).

Pour aider les collectivités territoriales à monter ces projets, les fédérations impliquées dans le plan ont élaboré des « fiches-types » sur ces équipements sportifs de proximité qu’ils peuvent méconnaître, comme les pumptracks, mini-terrains de hockey sur gazon et autres bassins mobiles de natation. Des fiches disponibles sur le site internet de chaque fédération et dans un guide que l’ Andes met à jour ce début 2023.

Cohérence avec les PST

Pour ce volet territorial, les demandes de subventions sont à déposer auprès des services déconcentrés du ministère des Sports. Mais, là encore dans un objectif de cohérence, cela n’exclut pas un examen en Conférence régionale des financeurs ou – lorsque celle-ci n’est pas encore installée – en comité technique et financier de la CRDS ). Selon le niveau de financement nécessaire, il s’agit alors soit d’une simple information, soit d’une vérification que le projet répond aux objectifs du PST .

L’Île-de-France connaît une spécificité : 2,4 M€ des crédits délégués au préfet de cette région seront fléchés sur des terrains de sport situés en Seine-Saint-Denis, où le conseil départemental les co-financera à la même hauteur. Ce département bénéficiera ainsi de 4,8 M€ au total. Ce co-financement permettra notamment d’apporter des subventions pour des aménagements périphériques favorisant l’inclusion et la convivialité (mobilier urbain, équipement ludo-sportif, sanitaire) ou favorisant la transition écologique (parking à vélos, borne de gonflage, espaces végétalisés…).