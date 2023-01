Webinaire - 31 janvier 2023

Les solutions pour organiser une ZFE

Par La Rédaction • dans : France

Graphithque - Fotolia

La mise en œuvre des ZFE constitue un sujet sensible, sur le plan politique, social et économique. Pour y voir plus clair, « La Gazette des communes » et « Auto Infos » vous proposent un webinaire, le jeudi 31 janvier, au cours duquel nos experts répondront à vos questions. Inscrivez-vous librement.

