Ces fonctionnaires qui préfèrent être contractuels

Mobilité

Publié le 18/01/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu RH

Prendre une disponibilité pour être recruté comme contractuel dans une autre collectivité offre des opportunités professionnelles. La pratique, qui se développe, est toutefois décriée par les administrateurs pour les emplois fonctionnels qui les concernent.

Il y a ceux qui se sentent à l’étroit dans leur cadre d’emplois et ne trouvent pas de poste à leur mesure ; ceux qui n’ont plus de perspectives de déroulement de carrière ; ceux qui rêvent de missions plus exaltantes et tous les autres qui, pour une raison ou une autre, prennent une disponibilité pour être recrutés comme contractuels dans une autre collectivité. Dans la plupart des cas, le passage d’un concours débloquerait la situation de ces fonctionnaires. Mais à quoi bon, quand la quasi-totalité des postes est désormais accessible aux non-titulaires ? Il suffit pour s’en rendre compte de faire une rapide recherche sur le site emploi de « La Gazette ». L’immense majorité des offres de catégorie A +, A et B sont ouvertes aux contractuels.

Jurisprudence compatible

Le tribunal administratif de Rouen a jugé en 2017 (1) qu’il n’existe « aucune disposition législative ou réglementaire interdisant à un agent public titulaire en disponibilité d’exercer, dans un cadre contractuel, des fonctions dans une autre collectivité publique que celle dont il relève ». A l’inverse, la cour ­administrative d’appel de Lyon avait estimé en 1996 qu’un fonctionnaire d’un établissement d’hospitalisation placé en disponibilité ne pouvait être recruté par un autre hôpital (2). Les différentes lois ouvrant la fonction publique aux contractuels, qui se sont succédé ces dernières années, laissent planer peu de doutes sur une consolidation de la jurisprudence validant une compatibilité.

Logique concurrentielle

« Il faut distinguer l’avant- et l’après – loi de 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, qui a été suivie par les mesures favorisant la mobilité des fonctionnaires de la loi de 2016, puis par celle de 2019 qui ouvre davantage la fonction publique aux contractuels. Tous ces textes ont introduit de nouvelles opportunités dans les évolutions de carrière, sur la base d’un modèle d’“admi­nistration-entreprise” reposant sur une logique concurrentielle », explique Fabien Bottini, professeur de droit public à Le Mans université. Tant et si bien que même les emplois fonctionnels réservés aux catégories A +, en référence à des seuils démographiques, tombent dans l’escarcelle d’agents de catégorie A en disponibilité.

Ce qui fait grincer des dents les administrateurs territoriaux. Décidés à sauvegarder la primauté des “A +” sur les postes de direction qui leur sont normalement dévolus, ils n’hésitent pas à rappeler à l’ordre les employeurs territoriaux s’aventurant dans de tels recrutements (lire ci-contre).

« Le droit, ce sont toujours des principes auxquels on assortit des exceptions. Parfois, à force d’exceptions, on défait la règle. La législation n’est plus aujourd’hui du côté des administrateurs. Mais ils ont raison de vouloir faire clarifier les choses », estime Fabien ­Bottini. « Les administrateurs défendent leur légitimité. L’identité de leur cadre d’emplois est aujourd’hui percutée par un contexte favorable aux contractuels, qui rend de la souplesse aux employeurs et fait écho aux aspirations d’une génération en quête d’expériences professionnelles diverses », constate Pierre-Yves Blanchard, directeur général adjoint du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne d’Ile-de-France (environ 1 080 collectivités affiliées, soit 57 000 agents). Cette recherche de nouvelles expériences n’est pas l’apanage des jeunes. Les fonctionnaires expérimentés y aspirent aussi, jalousant parfois la place donnée aux contractuels. « Aujourd’hui, les projets intéressants, ce sont les non-titulaires qui les ont. On le voit avec les contrats de projet. Ma collectivité ne fait appel qu’à des contractuels sur ce type de poste. En tant que titulaire, on semble condamné à devoir travailler sur ce qui ne change pas », constate avec une pointe d’amertume une ingénieure territoriale de l’Est de la France.

S’épanouir, tout simplement

Le recrutement sous contrat s’impose parfois de lui-même, sans nécessairement avoir été planifié. « Au départ, je cherchais une mutation dans mon cadre d’emplois. Je suis rédactrice territoriale. Mais mon niveau de compétences ne correspond pas aux postes de catégorie B. En prenant une disponibilité pour convenances personnelles, j’ai pu me faire recruter sur un emploi de catégorie A. Je me suis rendu compte que le contrat me donnait la possibilité d’arriver sur des missions plus conformes à mon profil et à mon expertise que celles de mon cadre d’emplois d’origine. Je suis plus facilement recrutable », observe une cadre en ressources humaines exerçant en Auvergne. Son objectif n’est pas de « gagner plus ou de faire carrière sur des postes plus élevés », mais tout simplement de « s’épanouir professionnellement ». Certes, elle aurait pu passer un concours, « mais ce n’est pas facile de s’y préparer quand on a une vie de famille », fait-elle valoir.

Emmanuel Gros, premier vice-président du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, se souvient, lui, du cas d’un administrateur qui cherchait à se rapprocher de sa famille. « La seule solution s’offrant à lui était un poste dans une communauté de communes qui ne pouvait pas recruter de “A +”. Il s’est donc mis en disponibilité pour pouvoir être embauché comme contractuel », relate-t-il. Quel que soit le cas de figure, Pierre-Yves ­Blanchard assure que la pratique n’est pas interdite. « Ce qui n’est pas légal, c’est d’avoir une rémunération disproportionnée », rappelle-t-il.

Fabien ­Bottini confirme : « Ce n’est pas parce que c’est un contrat que l’on peut faire n’importe quoi au niveau de la rémunération. » Avis, donc, à ceux qui chercheraient à gagner plus en enfilant le costume de contractuel. Pour le reste, le procédé revêt un intérêt certain quant au spectre de postes qu’il ouvre aux fonctionnaires, en faisant fi des catégories et des cadres d’emplois.

Détachés sur un contrat de projet Les contrats de projet proposés par les collectivités sont ouverts aux contractuels mais aussi aux fonctionnaires territoriaux détachés. (Source : « Contrat de projet » note mutualisée des CDG de Charente, Dordogne et Lot-et-Garonne, 1er juillet 2020.)

« Nous considérons qu’il s’agit de “manœuvres” illégales » Amaury Brandalise, vice-président de l’ AATF « Les textes prévoient que certains grades ont vocation à occuper des emplois fonctionnels. Les collectivités de plus de 40 000 habitants sont réservées aux ”A +“. A l’inverse, les administrateurs ne peuvent candidater sur les postes de direction de collectivités de strate démographique inférieure, ouverts aux “A”. Il y a une cohérence entre le niveau de cadre d’emplois et celui de collectivité. Les attachés qui prennent une disponibilité pour convenances personnelles afin de postuler sur des emplois fonctionnels réservés aux ”A +“ détournent la loi. Nous considérons, à l’AATF, que ces ”manœuvres“ sont illégales. J’ai le sentiment que c’est lié au fait que les collectivités veulent s’affranchir des règles de jury et de publication de poste. Les recrutements sont fléchés sur une personne. Nous sommes intervenus auprès des collectivités qui opèrent ce type de recrutement en partant du postulat que ces situations relèvent avant tout d’une méconnaissance des textes. Jusqu’à présent, la majorité des cas s’est réglée à l’amiable. Mais nous avons aussi engagé des recours. Je comprends la volonté d’évoluer sur des postes plus importants. Mais, pour cela, il y a la possibilité de passer le concours ou de ­présenter l’examen professionnel. »

Une position qui ne nuit pas à l’avancement Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la disponibilité pour convenances personnelles est accordée pour cinq ans, renouvelables dans la limite de dix ans pour l’ensemble de la carrière. Après une première période de cinq ans, l’agent doit réintégrer la fonction publique et accomplir une durée minimale de dix-huit mois de services effectifs continus avant de pouvoir renouveler sa disponibilité. Depuis 2018 aussi, les agents exerçant une activité professionnelle au cours de leur disponibilité peuvent conserver leurs droits à l’avancement durant cinq ans. Cette parenthèse est prise en compte dans le calcul du temps passé dans un échelon et de l’ancienneté dans le cadre d’emplois pour une promotion de grade.