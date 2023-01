Observatoire des violences envers les femmes en Seine-Saint-Denis, un modèle depuis vingt ans

Aide aux victimes

Publié le 17/01/2023

La lutte contre les violences conjugales est l’une des priorités gouvernementales inscrites dans la Stratégie nationale de prévention de la délinquance. Aujourd’hui, 60 000 femmes en sont victimes, contre 36 000 en 2007, selon l’observatoire des violences envers les femmes de la Seine-Saint-Denis. Ce dernier, pionnier en la matière, a développé un partenariat fort et mis en place des outils pour mieux détecter les violences conjugales et protéger les femmes.

Chiffres-clés Effectif : l’observatoire compte huit employés du conseil départemental.

122 femmes ont été tuées en France en 2021 par les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. S'y « ajoutent 190 tentatives de féminicide et 209 suicides de femmes qui n'en pouvaient plus de subir des violences physiques et psychologiques », selon l'observatoire départemental des violences envers les femmes de la Seine-Saint-Denis.

[Seine-Saint-Denis, 1,65 million d’hab.] En 2002, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis créait le premier observatoire des violences envers les femmes. Objectif : « Mieux agir pour mieux protéger », rappelle Pascale Labbé, vice-présidente chargée de l’égalité femmes-hommes et de l’observatoire. A ce moment, #MeToo n’a pas eu lieu, le sujet est tabou, mais la volonté politique est là. Pour la première fois, une collectivité s’empare de la question des violences conjugales.

« Les élus craignaient que cela stigmatise encore un peu plus la Seine-Saint-Denis. Mais, loin de stigmatiser, on a montré l’ampleur des violences faites aux femmes, qui touchent tous les milieux sociaux, et on a alerté sur la dangerosité des hommes violents. Aujourd’hui, nous sommes un laboratoire d’innovation. Ce que nous expérimentons en Seine-Saint-Denis se généralise à la France entière », se félicite ­Ernestine Ronai, responsable de l’observatoire, militante féministe de la première heure et psychologue de formation.

« Téléphone grave danger », mesure d’accompagnement protégé des enfants, protocole « féminicide »… Depuis vingt ans, ce service du conseil départemental invente, expérimente, toujours en partant d’un diagnostic et en s’appuyant sur ses partenaires. « Le partenariat est le mot clé, martèle Pascale Labbé. L’observatoire a su insuffler une dynamique entre tous les professionnels : les services départementaux, les collectivités, les soignants, le tissu associatif, la police, la justice, l’Education nationale… »

Ordonnance de protection

Preuve du partenariat à l’œuvre avec la justice, par exemple : l’ordon­nance de protection. Elle permet aux victimes de violences conjugales de demander en urgence des mesures de protection au juge aux affaires familiales, et peut être délivrée sans dépôt de plainte.

Elle a été largement mise en œuvre en Seine-Saint-Denis avec 2 233 ordonnances délivrées depuis 2013, soit 12 % des ordonnances en France.

Mais c’est avec le « téléphone grave danger » que l’observatoire s’est fait connaître au-delà de ses frontières. En 2009, s’inspirant d’un dispositif espagnol, l’observatoire imagine, avec le parquet de Bobigny, la police et SOS victime ce téléphone mobile comprenant un bouton d’appel d’urgence préprogrammé. Remis par le procureur de la République, il permet aux femmes en grand danger d’alerter et de faire intervenir immédiatement les forces de police en cas de menaces ou de violences.

« Un toit pour elle »

Après une phase d’expérimentation en Seine-Saint-Denis, il a été généralisé en 2014 à la France entière. Aujourd’hui, 5 000 téléphones sont à la disposition des parquets et 3 500 sont déployés auprès de femmes victimes.

Toujours pour mieux protéger les femmes et leurs enfants, l’observatoire a créé, avec les collectivités, le dispositif « Un toit pour elle », qui facilite l’accès pérenne aux logements sociaux à ces femmes. Chaque commune réserve chaque année un logement pour l’une d’elles : 25 villes, 10 institutions et bailleurs de Seine-Saint-Denis ont signé la convention et, depuis le 1er janvier 2010, 926 personnes ont été mises à l’abri (342 femmes et 584 enfants). « Les villes sont des partenaires clés, souligne ­Ernestine Ronai. Nous travaillons au quotidien avec leurs services et avons mis en place des formations pour les agents ». Depuis toujours, l’observatoire porte une attention particulière à l’enfant, covictime des violences. Il a ainsi lancé, dès 2011, une mesure d’accompagnement protégé : ils peuvent être accompagnés du lieu de résidence de la mère vers le lieu de visite du père violent par une association.

Prise en charge des enfants

L’observatoire a aussi mis en place un espace de rencontre protégé afin d’organiser l’exercice du droit de visite du père dans un lieu ­sécurisé grâce à la présence d’un professionnel.

Enfin, le protocole « féminicide », inventé en 2015, permet une prise en charge spécifique des enfants dans le cadre des féminicides/homicides conjugaux ou lorsque ce type de tentative présente une particulière gravité. Les mineurs sont alors confiés à l’aide sociale à l’enfance pour évaluation, en vue d’une hospitalisation de huit jours minimum. Pionnier, l’observatoire dionysien a essaimé au fil des ans. Il existe actuellement 22 autres observatoires territoriaux.

