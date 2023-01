Le défi en famille, courroie d’entraînement du vélo

Mobilité

Une politique volontariste et deux événements destinés aux familles ont boosté la pratique du vélo. Un essai à transformer.

Chiffres-clés Budget : 4,5 M€ pour la réalisation de 70 km de pistes cyclables entre 2022 et 2024 avec des aides de l’Europe, de l’Etat, de la région et du département.

[CC du pays de Lumbres (Pas-de-Calais) 36 communes, 24 200 hab.] S’inspirant des « défis déclics des familles à énergie positive et zéro déchet », la communauté de communes (CC) du pays de Lumbres a lancé deux défis « mobilité » promouvant notamment le vélo, sur les périodes septembre-octobre 2020 et avril-juillet 2021, avec des résultats notables : – 60,7 % d’usage de la voiture individuelle en 2021… quand l’objectif était de – 25 %.

Pourtant, le constat de départ était alarmant avec une utilisation du vélo quasi inexistante dans cette interco rurale, ­pourvue, pour ne rien arranger, de quelques reliefs. Le plan local d’urbanisme intercommunal, approuvé en septembre 2019, élabore une orientation d’aménagement et de programmation dédiée à la mobilité douce et définissant les grandes infra­structures à mettre en œuvre.

Pratique de la petite reine

S’agissant des trajets domicile travail, la CC aide aussi, depuis 2020, à l’acquisition de vélos, classiques (à hauteur de 20 %, plafonné à 100 euros) ou à assistance électrique (VAE) (20 %, avec une limite de 250 euros). A ce jour, 558 vélos ont été financés pour un total de 88 000 euros. Le plan climat-air-énergie territorial approuvé en mars 2020 vise 36 actions – dont 7 sont liées à la mobilité avec le développement du volet « cyclable » – par des incitations, une sensibilisation et des aménagements dédiés. Dans ce contexte et pour booster de manière durable la pratique de la petite reine, les défis « mobilité » sont lancés en 2020 et 2021, avec respectivement 29 et 26 familles, après une campagne par affichage et voie de presse. En 2021, un diagnostic initial montre que les familles participantes utilisent, pour couvrir 330 kilomètres par semaine, à 79,2 % la voiture… et à 2,7 % le vélo, le reste en transport en commun ou à pied.

Dans le but de faciliter la pratique, une cinquantaine de VAE, acquis 1 650 euros l’unité par la CC, aidée à 30 % par l’Ademe, sont prêtés pour le défi, soit un par famille. Des balades ­gourmandes à vélo sont aussi organisées avec des arrêts chez des artisans et des producteurs. A l’issue du défi de 2021, pour les treize foyers ayant consigné leurs déplacements de manière exploitable, la pratique de la bicyclette a grimpé à 38,6 % (hors balades), les modes alternatifs (covoiturage, bus et marche) se hissant à 58 %.

Vélopartage et infrastructures

« Des élèves ont ainsi incité avec succès leur directrice à prendre son vélo entre son domicile et l’école », apprécie Christian Leroy, président de la CC. Mais aucun sondage n’a été réalisé après les défis pour savoir si cette part modale du vélo s’est maintenue chez les participants, voire s’est ­étendue à d’autres familles.

Dans la continuité de l’événement, sept stations « mobilité » ont été inaugurées en mai 2022, avec 18 VAE en location (0,50 euro de réservation plus 0,50 euro l’heure), enregistrant 185 réservations à ce jour. « Ce vélopartage est davantage utilisé là où il y a des infra­structures. Il faut donc investir », constate Christian Leroy. Sur la période 2022-2024, 70 kilomètres de pistes cyclables, en ciment stabilisé ou en béton avec noues intégrées, vont être créés.

« Quand je vais à la caserne, je fais 22 kilomètres aller-retour » « Grâce au bouche-à-oreille, j’ai participé… et gagné le défi “mobilité” en 2020, sourit Laurent Vasseur, sapeur-pompier professionnel. Avant cela, je n’utilisais mon vélo que pour les loisirs. Depuis l’événement, je rejoins quatre à cinq fois par semaine, par tous les temps et à vélo à assistance électrique [VAE], la caserne de Lumbres où je suis pompier, depuis mon village de Vaudringhem, ce qui fait 22 kilomètres aller-retour par jour. J’utilise aussi mon VAE quand je vais chercher du pain à la boulangerie à 3 kilomètres. Le week-end, c’est plus le VTT pour des balades. Mon épouse aussi a essayé le VAE et j’ai réussi à entraîner sept ou huit collègues ou personnes de mon village à faire le défi en 2021, même s’ils ont arrêté avec le mauvais temps. Aller au travail à vélo, cela représente, enfin, une économie sensible, en ce moment où les prix des carburants flambent. »

