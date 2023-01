Mixité sociale : le réquisitoire d’un maire de banlieue

Livre

Publié le 17/01/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Pour l’édile (PCF) de Gennevilliers, Patrice Leclerc, la mixité mène tout droit à la gentrification. Dans un essai, il appelle la population des quartiers à faire bloc en faveur d’un «nouvel art de vivre populaire».

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le propos tranche avec l’ordinaire des colloques et congrès de collectivités. Dans un essai intitulé « Inventons un nouvel art de vivre populaire », publié aux éditions Arcane 17, le maire (PCF) de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), Patrice Leclerc, s’en prend vertement à la mixité sociale.

« On explique aux habitantes et aux habitants des villes et quartiers populaires que cela ira mieux quand d’autres personnes mieux dotées viendront habiter à leur côté ou à leur place », tacle l’édile.

Un discours qui contribue à faire des jeunes des cités « la source de tous les problèmes », explique en substance cet ancien patron du syndicat étudiant Unef dans sa version communiste.

Et Patrice Leclerc d’enfoncer le clou : « Je n’ai pas d’exemple de politique de mixité sociale qui ait amélioré le sort de ...