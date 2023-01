Culture-éducation : une coopération qui est loin d’être une évidence

Culture-Education

Les fédérations des professionnels de la culture (Fnadac) et de l’éducation (Andev) des collectivités esquissent un état des lieux de leurs pratiques de coopération. Elles ont identifié des marges de progression importantes.

Liées par une convention de partenariat signée au printemps 2022, la Fédération nationale des associations de directeurs des affaires culturelles (Fnadac) et l’Association nationale des directeurs et cadres de l’éducation des villes et des collectivités territoriales (Andev) ont voulu en savoir un peu plus sur la réalité de la coopération entre services Culture et Education au sein des collectivités.

Un groupe de travail inter-profession a donc analysé les réponses d’une centaine de professionnels représentant les deux tiers des régions, dans le cadre d’une enquête « flash », publiée fin décembre 2022.

Projet commun ne rime pas forcément avec co-ingénierie

Avec un premier constat, 86% des collectivités répondantes font état de « projets communs ». « Tout dépend de ce qu’on met derrière le mot ‘coopération’, cela peut aller du simple mail pour informer l’autre service du projet à un tour de table pour le co-construire », relative Cécile Duportail, vice-présidente de l’ Andev et membre du groupe de travail interprofession.

« Nous travaillons avec nos collègues de l’éducation sur de nombreux projets – ateliers chanson, spectacles de Noël, fête de la jeunesse et autres actions captant des publics enfance et jeunesse pour la culture. Nous réalisons alors une sorte de prestation de service auprès du secteur Education -Jeunesse. Mais, si nous sommes dans la co-activité, nous ne sommes pas dans la co-ingéniérie, avec un référentiel commun prédéfini » analyse pour sa part Chloé Matty, référente « éducation artistique et culturelle » de la Fnadac, également membre du groupe de travail.

La co-élaboration n’est donc pas une posture automatique, ni chez les uns, ni chez les autres. Seulement 71% des professionnels de la culture associent leurs pairs de l’éducation à leur réflexion sur des projets d’éducation artistique et culturelle . Quant à ces derniers, ils ne sont que 56% à le faire pour leurs homologues de la culture lorsqu’ils élaborent des projets éducatifs.

Coopération Culture et Education : une situation paradoxale

Pour Chloé Matty, ces chiffres sont le symptôme d’un effet « silo ». Situation qui prévaut « même entre adhérents fonctionnaires de collectivités engagées en EAC », note cette dernière dans l’étude. Ce domaine, dont on s’attendrait qu’il soit propice à une véritable coopération, souffrant, en fait, « d’un manque criant de co-ingénierie. »

Une situation d’autant plus paradoxale que dans les deux « silos », les professionnels sont loin de s’ignorer : pour les responsables de l’éducation, la culture est un « pilier fondamental » des projets pédagogiques ; et pour leurs homologues de la culture, les enfants et les jeunes constituent des publics cibles « prioritaires » de leur action.

« Nous travaillons avec des temporalités très différentes » Cécile Duportail, vice-présidente de la Fnadac « Pour mieux coopérer, nous avons plusieurs difficultés à surmonter. A commencer par les perceptions divergentes de nos actions : côté culture, on regarde souvent les projets éducatifs comme relevant de l’animation et du socio-culturel ; côté éducation, on considère que les projets du service Culture comme élitistes. Ensuite, nous travaillons avec des temporalités très différentes : côté Culture, une programmation très en amont, côté Education, une réactivité par rapport aux demandes des jeunes. Autre difficulté, notre positionnement face aux directions d’établissements scolaires : les services Education des collectivités sont perçus comme des prestataires, à travers l’obligation légale qu’ils ont de leur apporter des moyens. Nos collègues de la culture, eux, sont perçus comme des partenaires qui apportent un plus avec une offre culturelle. Enfin, dernière difficulté à surmonter : les Drac ne financent les projets d’éducation artistique et culturelle que sur le temps scolaire. Sur les temps péri et extra-scolaires, nous faisons appel aux CAF. J’ai pu me rendre compte que nos collègues de la culture n’avaient pas toujours ce problème en tête. ! »