Antoine ­Werochowski : le dialogue au fil de l’eau

Publié le 20/01/2023 • Par Julie Krassovsky

Alors que les conflits d’usages sur la question de l’eau ne vont faire que progresser, Antoine Werochowski, chargé de mission « politique de l’eau » à la région Bourgogne-Franche-Comté, insuffle le dialogue autour de la préservation des milieux aquatiques au moyen de sa web TV.

Chiffres-clés 2009 : chargé de mission « politique de l’eau et facilitation de démarches en intelligence collective » au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté (3 800 agents).

2002 : chef de projet « eau et forêts » à la ville de Saint-Etienne.

1999 : chargé de mission au syndicat mixte d’assainissement de la haute vallée du Garon.

1996 : adjoint du directeur de la fondation de l’eau à Gdanz (Pologne).

Le visage d’Antoine ­Werochowski se détache sur l’écran d’ordinateur, en surimpression sur un fond flouté. Dans ce nouvel épisode de la web TV qu’il a lancée en pleine crise sanitaire, il aborde la politique de l’eau et s’interroge sur son futur avec quelques experts choisis. Chacun intervient depuis son bureau ou son salon avec un PowerPoint en appui de ses propos. Les voix grésillent un peu, mais qu’importe.

Ce qui compte c’est que le contenu soit pédagogique, pertinent et vulgarisateur. Une gageure pour ce chargé de mission « politique de l’eau » auprès de la direction de l’environnement du conseil régional de ­Bourgogne-Franche-Comté, qui a déjà réalisé une trentaine de webinaires et douze vidéos en ligne sur sa chaîne YouTube.

Créée en plein confinement, depuis son domicile, et baptisée « Eau TV, des élus et des rivières », la chaîne fait intervenir des scientifiques, des techniciens et des élus pour aborder les enjeux de gestion des milieux aquatiques dans les territoires. « A cette période, les autres techniciens et moi étions un peu sans travail. J’ai posté le premier film en mars 2020 en m’appuyant sur mon réseau pour trouver des experts et, de fil en aiguille, une dynamique s’est mise en place », confie l’ingénieur qui a, depuis, rasé sa barbe et domestiqué ses cheveux sous un serre-tête et une queue de cheval.

Chronophages, les webinaires lui prennent facilement une demi-journée de travail, sans compter le montage. Les émissions en temps réel, mais consultables en replay, mobilisent deux heures et accueillent chaque fois deux ou trois intervenants et un élu.

Fibre écolo

« Nos discours peuvent parfois être trop techniques et pas assez accessibles, donc avoir des élus moteurs et communicants c’est ce qu’essaie d’appliquer Antoine en instaurant un cadre et une vraie ligne éditoriale », commente Jean-François Roger, son collègue. Responsable du pôle « ressources » de l’établissement public territorial de bassin Saône et Doubs, celui-ci ­coordonne le réseau des gestionnaires des milieux aquatiques de la région.

A ce jour, la web TV compte 600 abonnés et « presque 300 édiles sont référencés sur notre base mail, même si nous ne savons pas dans le détail qui nous regarde », sourit Antoine ­Werochowski. Car, il prévient, « on ne défend pas ce qu’on ne connaît pas. » Lui-même a, sur le sujet de la protection de la ressource en eau et de la gestion des rivières, beaucoup appris au fil de ses expériences. Elevé dans une maison avec jardin à Massy-­Palaiseau, commune de l’­Essonne, non loin d’une rivière, la Bièvre, le jeune Antoine a déjà la fibre écolo. Son père travaille dans le bâtiment mais l’initie au jardinage.

Il entreprend des études d’agronomie à Rennes pour s’échapper de la région parisienne et s’oriente vers l’hydrologie et l’étude des flux polluants : « Je n’étais versé ni vers les plantes ni vers l’élevage, j’ai donc choisi l’eau. »

Deux pieds dans l’onde

Après une coopération à l’étranger où il participe à former des agents polonais sur l’assainissement, il dégote son premier poste pour un syndicat mixte en Auvergne-Rhône-Alpes. A cette période, les contrats de rivières se mettent en place entre l’agence de l’eau et les collectivités pour insuffler des actions destinées à améliorer l’assainissement et la restauration des cours d’eau. Chargé de la partie diagnostic, l’ingénieur chausse ses bottes pour parcourir le territoire.

« Depuis, on utilise des drones et des tablettes numériques, mais là, j’avais une carte et un relevé de cadastre. C’est à peu près tout », raconte-t-il. Les deux pieds dans l’onde, il remonte alors patiemment le courant. Soit les 31 kilomètres du Garon, un affluent direct du Rhône. « Je devais relever l’état des boisements, noter la présence de barrages qui pouvaient être des obstacles à la continuité piscicole », poursuit-il.

Sous l’œil de vaches et de chevaux, il liste les arbres à couper, les troncs à ôter… Toute chose qu’aujourd’hui il évite : « A l’époque j’étais encore dans ce formalisme. Désormais, on réapprend à ne pas intervenir. Le bois mort contribue à la biodiversité et à la faune de la rivière, il entretient un équilibre, libère des bactéries qui attirent des insectes et sert aussi d’abri pour les petits poissons. »

Connaissance du vivant

Au fil d’un apprentissage sur le terrain et de nombreuses lectures, Antoine Werochowski s’est fait défenseur du retour à un milieu sauvage. « En France, les gens ont l’image d’une rivière anthropisée ; un plan d’eau plat, aux abords déboisés. Or une rivière en bon état est une rivière chaotique, non uniforme », explique-t-il. Cette connaissance du vivant, il la complète ensuite en passant sept ans à Saint-Etienne à gérer deux importants barrages.

En lien avec l’Office national des forêts, il doit encadrer la ­sécurité des ouvrages et leur mise aux normes. Là aussi, il prend la mesure de l’étendue de son domaine d’action en parcourant la forêt, en visitant les aqueducs et il multiplie les collaborations avec de nombreux interlocuteurs : collectivités, agence de l’eau, représentants de la région, associations écologistes, services administratifs de l’Etat chargés de la sécurité des barrages…

Précis, il remarque : « Si on ne connaît pas bien son territoire, je ne vois pas ce qu’on peut faire dessus. » Dans son poste actuel, c’est toujours cette maxime qui le porte. Avec une corde de plus à son arc, le principe de l’animation en intelligence collective sur laquelle il s’est formé. Car plus que tout, assure-t-il « ce qu’il nous faut, c’est un imaginaire. Un futur désirable à définir en commun ». Une éducation au dialogue qu’il espère bien aussi insuffler au travers de sa web TV.