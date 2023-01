Transfert des routes aux collectivités : un succès mitigé

Décentralisation

Publié le 09/01/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, France

Le transfert des routes et autoroutes de l’État aux collectivités va finalement concerner moins d'un tiers de son patrimoine. Une vingtaine de collectivités se lance dans la démarche.

Chiffres-clés A l’issue de ce processus, le réseau géré par l’Etat ne sera plus constitué que de 8700 km de routes nationales et 9200km d’autoroutes concédées.

C’était l’une des grandes nouveautés de la dernière loi 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification) du 21 février 2022 : le transfert des routes et autoroutes de l’Etat aux départements, métropoles, et à titre expérimental, aux régions.

Mais au final, seule une vingtaine de collectivités a été retenue, comme l’a annoncé le ministère en charge des Transports ce lundi 9 janvier 2023.

Une vingtaine de collectivités se lance

Ce sont tout d’abord 16 départements (Aveyron, Bouches-du-Rhône, Côte d’Or, Haute-Garonne, Gers, Isère, Lot, Maine-et-Loire, Mayenne, Haute-Marne, Moselle, Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-Saône, Seine-et-Marne, Vaucluse) et 3 métropoles (Dijon, Toulouse et Lyon) qui vont se voir transférer 1360 kilomètres du réseau routier national ...