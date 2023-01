La Cour des comptes encourage les grandes collectivités à certifier leurs comptes

Qualité comptable

Publié le 10/01/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Sept ans ans après le début de l’expérimentation de la certification des comptes dans 25 collectivités territoriales, la Cour des comptes livre son bilan final et ses recommandations pour élargir la démarche, dans un rapport publié le 5 janvier.

La loi NOTRe du 7 août 2015 avait initié l’expérimentation de la certification des compte dans le secteur public local, initiée en 2016 au sein de 25 collectivités territoriales. Au terme de la démarche, la Cour des comptes vient d’en livrer son bilan définitif.

« Par sa durée et par son organisation, cette expérimentation fondée sur le volontariat de 25 collectivités a constitué une démarche vertueuse dont ont bénéficié l’ensemble des acteurs concernés, collectivités expérimentatrices, administrations, commissaires aux comptes et experts comptables », soulignent les sages de la rue Cambon.

Progrès substantiels

Pour eux, l’expérimentation a apporté la démonstration que les marges de progrès des collectivités pour atteindre les objectifs de comptes « réguliers et sincères » étaient « substantielles ». Sont particulièrement pointés le périmètre des états financiers, l’insuffisance des dispositifs de contrôle interne ou de l’incertitude sur les actifs des collectivités. Mais la Cour souligne également que l’appui des professionnels du chiffre auprès des collectivités a permis d’obtenir des résultats, certes contrastés, mais partout en progression.

La Cour des comptes recommande d’ailleurs de rendre obligatoire la certification pour les régions, départements et autres collectivités concentrant les enjeux financiers les plus forts, avec des seuils qui restent à déterminer.

Les autres collectivités pourraient se concentrer sur des modes alternatifs d’amélioration des comptes. Une collectivité expérimentatrice a par exemple testé l’examen limité (qui suppose des procédures moins étendues tout en confirmant la conformité des comptes au référentiel comptable), mais l’auditeur a conclu a une impossibilité de certifier. Une autre a expérimenté l’attestation particulière, qui reprend les mêmes exigences comptables que la certification, mais sur un ou quelques cycles comptables seulement, avec là encore à la clé une impossibilité de certifier lors du premier exercice.

Parallèlement, le comité national de fiabilité des comptes locaux de la DGFiP a expérimenté l’attestation de fiabilité, qui a abouti pour quatre des 47 collectivités engagées dans la démarche en juin 2019, ainsi que la synthèse de la qualité des comptes, portant sur six aspects parmi lesquels l’examen des postes du bilan, le respect du principe d’indépendance des exercices ou encore le bilan du contrôle interne comptable. La Cour des comptes, qui a expérimenté ce deuxième dispositif pour l’une des collectivités engagées dans l’expérimentation de la certification en conclut : «

Il participe effectivement à la démarche de fiabilisation des comptes. Toutefois, afin d’améliorer la pertinence des travaux, un seuil de revue pourrait être fixé. Par ailleurs, la synthèse pourrait être enrichie par une revue analytique permettant d’identifier d’éventuelles anomalies ».

Evolutions nécessaires avant la révolution

Dans l’optique de sa généralisation aux grandes collectivités et pour rendre la certification pleinement efficace, la Cour des comptes appellent à plusieurs évolutions comptables et de gestion. Parmi ces préalables, l’adoption d’un compte financier unique (CFU), l’octroi d’une valeur réglementaire à l’instruction budgétaire et comptable M57 qui a servi de référentiel comptable en cours d’expérimentation et l’obligation de mettre en place un contrôle interne.

L’État est en outre invité à améliorer les performances d’Hélios, le système d’information de la DGFiP et à faciliter l’accès des collectivités et des auditeurs aux informations détenues par des tiers, notamment sur les subventions d’investissement ou les recettes fiscales, ce dernier point ayant conduit les certificateurs à émettre des réserves lors de l’expérimentation.

Par ailleurs, la Cour suggère de faire évoluer le calendrier légal et réglementaire des comptes, qui a engendré des difficultés lors des deux exercices de certification. Elle souhaiterait également l’adoption d’un référentiel d’audit propre au secteur public local répondant aux spécificités des collectivités locales une mission que pourraient piloter les juridictions financières.

Grandes collectivités à motiver

Saluant l’apport des méthodes d’audit déployées par des auditeurs externes, la Cour des comptes appelle également à une pérennisation de cette démarche auprès des plus grandes collectivités. « 1 757 collectivités représentent 80 % du total des budgets de fonctionnement agrégés

des collectivités territoriales et 140 collectivités représentent 50 %, du total des budgets agrégés

des collectivités territoriales », pointent les auteurs du rapport. Une porte ouverte aux professionnels du chiffre, qui n’hésiteront sans doute pas à s’en saisir.