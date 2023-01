La Commission nationale des professions foraines et circassiennes est rétablie

CIRQUES

Publié le 09/01/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Un décret du 6 janvier rétablit la Commission nationale des professions foraines et circassiennes et modifie diverses dispositions relatives à sa composition et à son fonctionnement.

Il rajoute notamment huit suppléants aux huit maires qui font partie de la Commission. De même, la commission se réunit au moins six fois, au lieu de quatre, par an sur convocation de son président.