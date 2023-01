Une mobilisation public-privé pour mettre les jeunes au sport

Pratiques sportives

Publié le 10/01/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage

Expérimenter des solutions innovantes, dès l’automne 2023, pour faire bouger davantage les 10-15 ans : c’est l’objectif d’un groupe de travail lancé à la demande du ministère des sports par Paris&co, l’agence d’innovation du territoire de Paris et de la métropole. Acteurs publics, privés, associatifs, issus de la recherche, etc. sont invités à participer aux réflexions, voire à expérimenter, dès ce printemps.

Le ministère des Sports vient de confier à l’agence d’innovation du territoire de Paris et de la métropole, Paris&co, la création d’un groupe de travail « Sport et jeunes ». Son objectif : identifier les freins à la pratique à l’âge du collège et lever ces derniers grâce à des solutions nouvelles.

Dès 2020 en effet, dans la foulée des confinements, puis à nouveau en février 2022, l’ Anses avait alerté : 66% des jeunes Français font moins d’une heure d’activité physique par jour, alors qu’il s’agit du minimum recommandé, à leur âge, pour prévenir le surpoids, les troubles du sommeil et de l’alimentation, ou encore le mal-être psychique.

Les jeunes sont visés, comme d’autres publics, par les politiques de développement des pratiques sportives, mais celles-ci achoppent souvent sur les comportements spécifiques à la tranche d’âge des 10-15 ans.

Un premier partenaire : le Grand Paris

« Nous accompagnons des institutions, comme de grandes entreprises, dans des enjeux d’innovation, explique Constant Capron, en charge des partenariats à Paris&co, et, à ce titre, nous travaillons en partenariat avec le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques depuis 2017. »

L’une des douze plateformes d’innovation de Paris&co, appelée Le Tremplin, est ainsi dédiée au sport. C’est dans ce cadre que le groupe de travail est en cours de constitution : « La Métropole du Grand Paris rejoint le projet en tant que partenaire, annonce-t-il. Mais le tour de table est encore en train d’être finalisé. » L’agence espère voir s’impliquer un large panel d’acteurs du sport, depuis des entreprises jusqu’aux fédérations en passant par des chercheurs ou des collectivités. « Il y a deux niveaux possibles de participation, précise-t-il : le partenariat mais aussi la simple participation aux ateliers. »

En effet, dans une première phase, qui va durer jusqu’en mars, deux journées « d’idéation et intelligence collective » sont prévues pour une réflexion sur quatre domaines : le sport à l’école, dans l’espace public, en structure privée et en club. Décathlon et la Fédération française de football ont d’ores et déjà annoncé qu’elles y auront des représentants.

Paris&co espère aussi impliquer l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps) et l’ Injep , et propose d’associer le Pôle ressources national sports-innovation. L’ ANS – qui vient pourtant d’accélérer la mise en œuvre de son plan Impulsion sport, consacré au développement des pratiques sportives – n’est pour l’heure « qu’informée », assure le responsable des partenariats de Paris&co. Quant à l’ Andes , « nous l’avons également prévenue, ajoute-t-il, et elle pourra aussi être force de propositions. »

Enfin, l’ambition est d’intégrer des adolescents eux-mêmes à ce groupe de travail. Pour cela, Paris&co pourrait passer par l’Éducation nationale, mais des élus en charge des sports de plusieurs Villes ont également contacté l’agence pour apporter leur collaboration.

Un appel à projets au printemps

Ces ateliers devront permettre d’élaborer le cahier des charges d’un appel à projets qui sera lancé en avril ou mai. « L’idée est de fédérer les acteurs du sport autour de solutions nouvelles, commente encore Constant Capron. Il pourra s’agir d’innovations techniques ou dans les process, de nouveaux métiers… »

De nouvelles idées en matière de design actif pourront par exemple émerger. Au cours de cette deuxième phase de travail, les projets feront l’objet d’expérimentations.

Un livrable et des concrétisations

À la clé, la production d’un livrable de référence à destination des décideurs politiques et économiques. Celui-ci formalisera une méthodologie et des principes, et présentera des cas d’usages. Une restitution officielle aura lieu en juin, sans doute à l’occasion d’un événement européen important en matière d’innovation.

L’objectif est que les projets expérimentés soient déployés à partir de la rentrée scolaire de septembre 2023. « La Métropole du Grand Paris étant partenaire, il est possible que les expérimentations aient lieu principalement sur son territoire », avance le responsable des partenariats à Paris&co. Mais le reste de la France devrait profiter aussi de ce processus d’innovation, promet-il : « Le ministère a une ambition nationale. »