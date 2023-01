Les promesses tous azimuts d’Emmanuel Macron pour le système de santé

Santé

Gros chantiers en perspective dans le système de santé qui craque de toutes parts : Emmanuel Macron a annoncé ce midi à l'hôpital sud-francilien de Corbeil-Essonnes (Essonne) une série de mesures pour le réformer. En 2023, a-t-il promis, elles modifieront le financement et la gouvernance des hôpitaux, le fonctionnement des services, le temps de travail, la permanence des soins en ville, la coopération public-privé et la répartition des compétences professionnelles.

Les « chantiers massifs qu’on n’a pas su ou voulu mener » jusqu’à présent et qu’Emmanuel Macron a annoncés ce 6 janvier devant les équipes de l’hôpital de Corbeil-Essonnes vont « changer beaucoup d’habitudes ».

Face au manque de médecins, à l’hôpital et en ville, qui mettra une décennie au moins à se résorber, il s’agit tout d’abord de « gagner du temps médical », a insisté le président. Grâce, en ville, au renfort de 10000 assistants médicaux auprès des médecins libéraux d’ici l’année prochaine (il y en a 4000 aujourd’hui) et, à l’hôpital, au « basculement » de personnels administratifs, techniques ou logistiques au sein des services.

« Gagner du temps médical » passe aussi par le recrutement de davantage de professionnels paramédicaux. Mais l’augmentation du nombre de places en institut de formation en soins infirmiers (+ 20% en trois ans) ne suffit pas.

Sur 100 étudiants, seuls 55 sortent diplômés des écoles.

Une modification de leur recrutement via Parcoursup, en amont, et une « responsabilisation » des jeunes diplômés afin qu’ils aillent prioritairement travailler à l’hôpital, en aval, sont prévus.

Une fois en poste, il faut « tout faire pour les garder », a insisté le président de la République. D’ici juin, des travaux doivent donc porter sur une organisation du travail nouvelle, « plus cohérente avec la réalité de votre quotidien » et moins contrainte par les 35 heures, a-t-il déclaré aux soignants.

Echelle humaine

Contre le « désenchantement » que manifestent beaucoup de soignants par rapport à leur travail, Emmanuel Macron souhaite une « réorganisation de l’hôpital pour qu’il retrouve une échelle humaine ». Notamment via plus de liberté dans le choix des modalités d’organisation des hôpitaux, à définir avec les partenaires sociaux, mais aussi plus d’autonomie dans les services sur l’organisation et les « décisions du quotidien ».

Le président a aussi annoncé la mise en place d’un tandem administratif et médical à la tête de chaque hôpital, le fait de redonner « une place au conseil d’administration ».

Il a également, de nouveau, promis la fin de la tarification à l’activité (T2A) comme (presque) seule source de financement des établissements. Leur rémunération devra désormais reposer sur la manière dont ils répondent à des objectifs de santé publique négociés à l’échelle de chaque territoire, sur la façon dont ils coopèrent avec les acteurs de santé de ville et les établissements privés, en plus d’une part de T2A.

En termes de carrières des soignants, les « points qui restent à traiter » pour inciter les soignants à rester dans leurs fonctions, devront figurer dans le prochains PLFSS.

Incitations et responsabilisation

D’autres chantiers viseront à améliorer la permanence et l’universalité des soins, c’est à dire prévenir la thrombose des urgences et apporter des solutions dans les déserts médicaux. Si les cliniques privées sont financées par l’argent public, elles doivent participer à la PDS , moyennant rétribution, a indiqué le président.

« Responsabilisés » également pour y prendre part, les médecins libéraux qui assurent la PDS, acceptent de prendre en charge de nouveaux patients ou des internes en stage seront aussi « mieux rémunérés ».

Ces mesures s’inscrivent dans un « nouveau pacte avec la médecine libérale » incluant des droits et des devoirs, et dans la généralisation des CNR territoriaux à l’échelle des bassins de vie. Une feuille de route sur le sujet doit être bâtie avant la fin 2023.

Dans les territoires, donc, des « coalitions de santé » devront désormais associer les médecins aux autres professionnels de santé, auxquels de nouveaux actes seront délégués, afin de multiplier les référents de santé vers lesquels les patients – responsabilisés eux aussi – pourront se tourner.

Les 600 000 patients en affection de longue durée sans médecin traitant s’en verront proposer un avant la fin de l’année, a aussi promis le président…

Le Service d’accès aux soins sera également généralisé et ses équipes consolidées.

Enfin, les élus locaux seront mis à contribution dans les zones où le logement et cher, pour définir « avant l’été prochain » un plan d’action en faveur d’un parc de logement dédié aux soignants.

