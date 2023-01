Jeux olympiques et paralympiques

JO 2024 : la vidéosurveillance intelligente s’impose

Publié le 09/01/2023 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une acteurs du sport, A la Une prévention-sécurité, Actu expert acteurs du sport, Actu experts prévention sécurité, France

Benoît Prieur / Wikimedia Commons / CC BY SA

Le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 prévoit l’expérimentation de l’utilisation de caméras intelligentes. Le Conseil d’Etat et la Cnil y sont favorables, même s’ils restent vigilants face à ce tournant dans l’usage de ces technologies et plus généralement de l’intelligence artificielle.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée JO 2024

Sécurité publique

Vidéosurveillance