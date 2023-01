La Seine-Saint-Denis crée son école de conseillers en insertion professionnelle

Insertion

Le département a soutenu la création d’une nouvelle formation de conseillers en insertion professionnelle pour répondre aux forts besoins en recrutement des structures d’insertion, des services sociaux du département, et des futures agences locales d’insertion.

Le président du Département, Stéphane Troussel (PS), rencontrait jeudi 5 janvier la première promotion de « l’école CIP », nouvelle formation de conseillers en insertion professionnelle. Celle-ci a été créée à l’initiative de plusieurs acteurs locaux de l’insertion pour répondre à leurs propres besoins de recrutement. « Nous avons réuni un consortium d’acteurs locaux intéressés par la démarche, – Relais Formation, Relais solidaires, Vitamine T, Inser’Eco 93, le Croix-Rouge Insertion, et le département -, et en six mois nous avons monté la formation, en adaptant le contenu à nos besoins », explique Fabien de Castilla, co-directeur général du groupe Ares.

Contenu rénové

C’est Relais formation – organisme spécialisé dans l’insertion depuis 30 ans – qui dispense cette formation de 12 mois en alternance et en a créé le contenu. « Il fallait prendre en compte les besoins des structures employeuses tout en suivant le référentiel de formation de ce titre reconnu, explique Nawal Makhfi, chef de projet, responsable de formation et elle-même CIP. Nous avons ajouté des modules sur la spécificité des publics – bénéficiaires du RSA, personnes handicapées, jeunes, séniors –, également des modules sur la posture, sur les freins périphériques, et des interventions de structures qui partagent leur expérience. »

En alternance

Les 12 stagiaires de la première promo ont choisi leur employeur parmi les partenaires du projet, lors d’un job dating. Ils réalisent leur contrat d’alternance – une semaine de cours au Relais à Pantin/trois semaines sur le terrain – dans des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) du territoire ou dans des antennes du service social départemental.

Tous les stagiaires avaient déjà un diplôme et une expérience professionnelle, parfois dans un tout autre domaine, avant de choisir cette formation de CIP . Une diversité de parcours « très utile pour exercer ce métier », estime Stéphane Troussel, qui a confié aux jeunes avoir lui-même occupé un poste de CIP à la fin de ses études.

Accompagner les bénéficiaires du RSA

« Cette formation est essentielle, car depuis la recentralisation du RSA notre département s’est engagé dans une rénovation de sa politique d’insertion, avec la création d’agences locales d’insertion pour accompagner davantage les allocataires, a expliqué le président. Nous devons donc augmenter fortement les embauches de CIP et de travailleurs sociaux, et rénover aussi l’état d’esprit de l’accompagnement. » Une nouvelle promotion de 12 stagiaires CIP doit commencer à la fin du mois.

Les futurs diplômés pourront travailler dans les SIAE du territoire, dans les futures agences locales d’insertion – dont 13 sur 22 doivent ouvrir ce trimestre – et enfin, dans les antennes du service social départemental.

« Nous allons créer deux postes de CIP dans chaque circonscription de service social pour faire évoluer la philosophie d’action de notre service social départemental », a précisé Stéphane Troussel. Le but est de travailler en équipes pluridisciplinaires et de développer le volet insertion professionnelle.