Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 26 décembre au 6 janvier sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

A fond la méforme – A près d’un an des Jeux olympiques organisés en France, le sujet des équipements sportifs pose questions. Selon Le Monde, qui cite l’Agence nationale du sport, 80 000 des 300 000 salles de sport nécessitent des travaux de rénovation. En prenant des exemples de piscines municipales, gymnases ou patinoires un peu partout en province, l’article montre le dilemme des élus locaux, parfois partagés entre le besoin de travaux, la pratique sportive et les coûts de l’énergie qui flambent. Ce qui amène certains d’entre eux à fermer quelques-uns de ces équipements permettant des économies allant de 200 000 à 600 000 euros à l’année. Etanchéité et isolation sont parmi les travaux les plus courants à effectuer pour réduire la déperdition énergétique.

Bonnes résolutions – Parmi les nombreuses mesures applicables depuis le 1er janvier [lire aussi notre article] figurent notamment de nouvelles dispositions dans le cadre de la loi Agec. Un article d’Environnement magazine dresse la liste de tout ce qui est attendu cette année. La mesure la plus médiatique concerne l’interdiction de la vaisselle à usage unique dans la restauration avant que les collectivités locales soient particulièrement concernées par l’obligation, à partir du 31 décembre 2023, de trier et de collecter les biodéchets. Comme le rappelle l’article, certaines ont déjà bien avancé quand d’autres sont en retard. Pour en savoir plus, notre dossier vous dit tout.

Certifiés conformes – Des programmes innovants permettant de lutter contre la précarité énergétique, développer les mobilités propres et favoriser une logistique plus durable… Tels sont les axes privilégiés par les nouveaux dispositifs retenus dans le cadre des certificats d’économie d’énergie (CEE, lire aussi notre article). Le gouvernement a ainsi annoncé, dans un communiqué publié fin décembre, que ce nouveau volet vient soutenir 9 programmes pour un montant total de 145 millions d’euros. Le communiqué présente aussi, dans le détail, les porteurs de projet, les actions mises en place et le financement alloué.

Se jeter à l’eau – Dans le cadre de la directive européenne dite « directive eau potable », trois textes (une ordonnance et deux décrets) ont été publiés au Journal officiel en décembre [lire aussi notre article]. La première, consultable sur le site Vie publique, concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifie plusieurs codes (dont le code général des collectivités territoriales) pour définir les usages domestiques et assurer le droit à l’accès à l’eau potable. Il introduit également de nouvelles responsabilités pour les communes et leurs établissements publics. La question de l’eau potable et, notamment, des normes réglementaires en matière de pesticides sera justement le grand dossier du premier numéro de Techni.Cités de 2023.

IDF (im)mobilités – En plus de l’augmentation du passe Navigo, les transports en commun d’Ile-de-France continuent de faire l’actualité. 20 Minutes dressent ainsi la liste de toutes les nouveautés attendues cette année (remplacement de matériel, expérimentation de bus autonomes, nouvelles lignes de tram…), tandis que Le Parisien fait un point sur l’ouverture à la concurrence du réseau de bus prévu en 2025. Pour éviter d’accentuer les dysfonctionnements constatés actuellement, Anne Hidalgo demande un report de la procédure. Ceci sur fond de détérioration de la qualité de service, comme le montre bien une infographie de France Télévision.

Qui loue (presque) tout – Depuis le 1er janvier, les logements classés G en consommation d’énergie sont interdits à la location. Ouest-France en profite pour faire un point sur les passoires thermiques en rappelant, tout d’abord, que cela concerne 5,2 millions de logements en France (classés F et G) mais que « seuls » les G sont – pour le moment – interdits à la location. Le critère fixé est une consommation d’énergie de plus de 450 kWh par mètre carré par an.

Les bons tuyaux – Un reportage de France 3 Régions se penche sur les travaux de modernisation du réseau d’eau potable de Limoges, dont la particularité est d’être, à 90%, composé de tuyaux en fonte. L’objectif est de renouveler 1% du réseau chaque année pour mettre fin aux nombreuses fuites constatées régulièrement. En juillet dernier, au plus fort de la sécheresse, une commune de Haute-Vienne avait été victime d’une rupture de canalisation provoquant la perte de 200 m3 d’eau.

Et aussi…

Un décret publié au Journal officiel fin décembre encadre une procédure d’expérimentation permettant aux opérateurs de transport public ferroviaires de voyageurs d’exploiter des images de vidéo-surveillance ou des caméras fixées sur le matériel roulant.

Travaux d’assainissement, de voirie, réhabilitation de grandes places, installation d’un îlot de fraîcheur, renaturation et travaux sur l’église… Le grand projet urbain Libourne 2025 continue de transformer la ville girondine [Sud-Ouest] ;

Sept mois après son inauguration, le téléphérique de Toulouse a attiré un million de voyageurs [La Dépêche].