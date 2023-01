Hébergement d’urgence : l’Etat condamné à rembourser plus d’un million d’euros à un département

Aide sociale

Un département ne peut pas laisser des familles avec enfants coucher dehors… mais l’Etat qui aurait dû les héberger doit payer.

Après avoir pris en charge 102 familles vulnérables avec enfants entre 2012 et 2016 en leur assurant un hébergement d’urgence, le département du Puy-de-Dôme engage la responsabilité de l’Etat. Il demande à être remboursé de quelques 1 272 464 euros, somme qu’il estime avoir indûment assumée, en lieu et place de l’Etat. Et il l’obtient dans une décision rendue par le Conseil d’Etat le 22 décembre 2022 !

Hébergement d’urgence = compétence de l’Etat

Le Conseil d’Etat, qui contrôle ici la décision de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 septembre 2021, relève que les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des familles en graves difficultés économiques ou de logement, sauf l’exception des femmes enceintes et des mères isolées d’enfants de moins de trois ans dont la prise en charge incombe au département au titre de l’aide sociale à l’enfance, sont de la compétence de l’Etat (art. L.121-7 et L.345-1, CASF).

Le département du Puy-de-Dôme présente sa demande sur le fondement de la carence fautive de l’Etat dans la mise en œuvre de cette compétence en matière d’hébergement d’urgence. Pour le Conseil d’Etat, la carence avérée et prolongée de l’Etat est « caractérisée » : les familles remplissaient les critères légaux de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés et n’avaient pas eu accès à des « places d’hébergement dans les divers dispositifs gérés par les services de l’Etat ».

La circonstance que certaines familles n’aient pas eu le droit au maintien sur le territoire par l’effet soit d’une obligation de quitter le territoire soit du rejet de leur demande d’asile, ne permet pas à l’Etat d’échapper à son obligation. Ces ressortissants étrangers relèvent du dispositif d’hébergement d’urgence (art. L.345-2-2 du CASF), affirme le Conseil d’Etat. Leur situation particulière n’empêche pas la caractérisation de la carence avérée et prolongée de l’Etat quand bien même elles n’ont pas, en principe, vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Le Conseil d’Etat distingue ici l’appréciation de la « carence avérée et prolongée », différente selon qu’elle l’est par le juge de l’indemnisation – moins sévère – ou par le juge des référés.

Intervention supplétive ne veut pas dire charge définitive

Cette compétence de l’Etat en matière d’hébergement d’urgence n’exclut toutefois pas « l’intervention supplétive » du département au titre de l’article L.222-3 du CASF. Un point acquis depuis 2016 (Conseil d’Etat, 30 mars 2016, n° 382437) au titre du droit universel que constitue l’hébergement d’urgence. Ainsi la « carence avérée et prolongée » des services de l’Etat ne peut-elle pas justifier une non-prise en charge temporaire par le conseil départemental de familles en difficulté. Le département du Puy-de-Dôme a eu raison, au titre de cette compétence supplétive, d’assurer la mise à l’abri de ces familles.

Toutefois, rien ne lui impose de « prendre définitivement à [sa] charge des dépenses qui incombent à l’Etat ». Il peut donc se tourner vers l’Etat, à titre récursoire, et lui en réclamer le remboursement. Le département ayant correctement établi dans un tableau la situation économique, sociale et sanitaire des familles en cause, les périodes et le coût de prise en charge, il a justifié que celles-ci ne se trouvaient pas dans une situation relevant de sa compétence propre et a établi tant la réalité de son préjudice que son quantum. L’Etat est ainsi condamné à lui rembourser la somme de 1 272 464 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 27 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. De surcroît, l’Etat doit verser 3 000 euros au département du Puy-de-Dôme au titre des frais de justice qu’il a dû exposer.