Observatoire territorial des violences faites aux femmes : mode d’emploi

Publié le 18/01/2023

Une trentaine d’observatoires des violences faites aux femmes ont vu le jour au cours des dernières années. De quoi inspirer de nombreuses collectivités qui souhaitent aujourd'hui s'en doter. Pour ce faire, un guide méthodologique diffusé en novembre 2022 livre une série de conseils méthodologiques pour réussir l'installation et l'animation de ce type de structures, dont l’ambition est de mobiliser les compétences des professionnels et de mettre en place des actions de proximité adaptées aux territoires.

A quoi sert un observatoire des violences faites aux femmes ? Et comment le mettre en oeuvre ? S’appuyant sur un guide diffusé en novembre 2022 par la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof) et l’Observatoire des violences envers les femmes de la Seine-Saint-Denis (93), la Gazette vous décrit étape par étape le mode d’emploi pour installer une telle structure sur votre territoire.

Observatoire des violences envers les femmes en Seine-Saint-Denis, un modèle depuis vingt ans

1 – Qu’est-ce qu’un Observatoire territorial des violences faites aux femmes ?

Mis en place par une collectivité territoriale, cet observatoire est une structure de partenariat entre cette dernière, les services de ...

Références Téléchargez le Guide méthodologique « Mise en place et animation d’un observatoire des violences faites aux femmes » diffusé par la Miprof et l’Observatoire des violences envers les femmes de la Seine-Saint-Denis (93), novembre 2022.