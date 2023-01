Numérique dans le médicosocial : la DNS veut passer à la vitesse supérieure

Etablissements sociaux et médicosociaux

Publié le 06/01/2023 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Les actions destinées à développer les usages numériques dans les établissements et services sociaux et médicosociaux devraient s'accélérer. C'est l'un des enjeux de la nouvelle feuille de route pour la période 2023-2027 de la délégation du Numérique en santé (DNS). Elle est entrée mi-décembre dans une phase de concertation, jusqu'en mai.

La nouvelle feuille de route pour les secteurs social et médicosocial, « inclus nativement dans la feuille de route » du numérique en santé, selon Odile Jamet, directrice de projet à la Délégation du numérique en santé chargée de ces sujets, vise à accélérer la transition numérique de leurs acteurs. Elle a en effet progressé moins vite ces dernières années que dans le secteur sanitaire, notamment hospitalier.

Un des enjeux principaux de la feuille de route en projet, ajoute la directrice de projet, consiste à « réussir le déploiement de l’usage de Mon espace santé » dans les établissements et services sociaux et médicosociaux (ESMS) afin d’améliorer la prise en charge sur le plan sanitaire des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou d’exclusion sociale mais aussi des enfants accompagnés dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance.

Accès à Mon espace santé

Alors que le dossier médical partagé excluait les travailleurs sociaux, il s’agit de « faire en sorte que les professionnels du médicosocial puissent accéder au dossier Mon espace santé des personnes qu’ils accompagnent », explique Héla Ghariani, co-responsable de la délégation.

Après que le périmètre des professionnels pouvant accéder à une partie des données de Mon espace santé a été élargi, juridiquement, aux travailleurs sociaux, l’heure est à l’enregistrement de ces professionnels dans le Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS).

« On en est au tout début », précise Odile Jamet. Cet enregistrement a commencé début octobre et le portail numérique dédié n’a ouvert que début décembre. Après avoir pu enregistrer les professionnels un par un, les directeurs d’ ESMS pourront le faire par listes et courant 2023, une interface de programmation d’application (application programming interface, API) automatisera ces démarches.

Les ARS et les groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé (GRADeS) « ont un gros travail de pédagogie à faire car c’est une nouvelle façon de travailler pour les professionnels », ajoute la directrice de projet.

Une fois inscrits, les professionnels concernés recevront des moyens d’identification et d’authentification électronique afin de pouvoir accéder à une partie des données de Mon espace santé des personnes qu’elles accompagnent. Une partie seulement, précise Raphaël Beaufret, co-responsable de la délégation, celle qui sera utile à leur accompagnement social et médicosocial, comme le fait de savoir qu’une personne doit être suivie par un cardiologue, par exemple, ou de connaître certains antécédents de santé. C’est l’objet d’une future modification, prévue par la nouvelle feuille de route, de la matrice d’habilitation, le document qui précise à quels types de données chaque professionnel pouvant se connecter à Mon espace santé a accès.

Une nouvelle façon de travailler

Parmi les autres enjeux de la future feuille de route figure la poursuite du déploiement des logiciels référencés « Ségur » pour la constitution des dossiers des usagers informatisés (DUI) dans les services sociaux et médicosociaux. Dans le cadre du programme ESMS numérique, 11000 ESMS ont bénéficié d’un financement pour s’équiper ou renouveler leur outil de DUI depuis janvier 2021 (un peu moins que ce qui était prévu).

Tous devraient être équipés en 2025, indique Odile Jamet. Par ailleurs, la mise en conformité des logiciels utilisés dans les ESMS, via le dispositif Système ouvert et non sélectif (SONS), connaît aussi un certain retard. « Les éditeurs de logiciels sont en train de faire évoluer leurs solutions et de se faire référencer », indique la directrice de projet. L’installation des solutions devrait avoir lieu selon elle en 2023.

Sur le plan de la formation, un référentiel de compétences a été défini et la nouvelle feuille de route vise à favoriser la création de parcours de formation, initiale et continue, à l’horizon de la rentrée 2023. Un observatoire de la maturité numérique des ESMS devrait permettre d’ici quelques mois aux structures d’auto-évaluer la leur et de leur proposer un plan d’action personnalisé. DUI, Mon espace santé, cybersécurité, innovation dans la prévention de la perte d’autonomie… les sujets émergents sont nombreux.

« Nous allons avoir tendance, dans les mois et les années à venir, à nous rapprocher des collectivités », conseils départementaux ou communes, ajoute Héla Ghariani. Dans les phases de déploiement des dispositifs, précise-t-elle, « nous allons avoir besoin de relais sur le terrain pour nous aider à les déployer et à nous faire des remontées ». La DNS a déjà initié des échanges avec les associations d’élus territoriaux à ce sujet.