Tarifs réglementés : la FNCCR demande un effort pour les boulangers et les petites communes

Prix de l’électricité

Publié le 05/01/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : France

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies demande au gouvernement de faire sauter le plafond de puissance de 36 kVA pour élargir les bénéficiaires actuels des tarifs de vente réglementés à l'électricité.

Décidément, les boulangers ont réussi à ouvrir une brèche dans laquelle s’engouffre de plus en plus d’acteurs, y compris les collectivités. La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) vient en effet de demander au gouvernement une évolution réglementaire dont bénéficieraient les boulangers, mais aussi les très petites entreprises (TPE) et les communes rurales.

Un plafond de puissance de 36 kVA

Pour rappel, ces différents consommateurs, s’ils sont sous la barre des dix salariés et des 2 millions d’euros de chiffre d’affaires (ou de recettes pour les collectivités) peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité (et donc d’être protégé des prix élevés), mais il faut aussi qu’ils respectent une condition supplémentaire : ne pas souscrire à une ...