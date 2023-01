Finances locales : ce qui a changé au 1er janvier 2023

Rentrée 2023

Publié le 06/01/2023 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Comme chaque année, au 1er janvier, toute une série de nouvelles mesures réglementaires et fiscales entrent en vigueur. Le Club Finances vous propose de faire le tour d'horizon des principales mesures. Au programme de cette édition 2023, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, la fin de la taxe d'habitation, la promulgation de la loi de finances ou encore l'entrée en application du régime unifié de la responsabilité financière des gestionnaires publics.

Revalorisation des bases locatives de +7,1%

L’inflation n’amène pas que des mauvaises nouvelles pour les finances des collectivités. Côté recettes, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives bat un record depuis au moins 30 ans. Après une augmentation de +3,4% en 2022, elle s’élève à +7,1% en 2023.

Comme l’explique le cabinet Exfilo, « depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives relève d’un calcul et non plus d’une fixation par amendement parlementaire ». Pour plus de précisions, Exfilo détaille le calcul sur le lien suivant. Il correspond au glissement annuel de l’indice des prix à la consommation harmonisé (ICPH) constaté au mois de novembre précédent.

Concrètement, en 2023 la base de calcul de la taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères augmentera de 7,1%. Cette revalorisation concernera aussi la base de calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, cotisation foncière des entreprises et taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Mais les collectivités ne sont pas passé loin d’un plafonnement à 3,5%. Plusieurs parlementaires avaient déposé des amendements en ce sens pendant les débats budgétaires. Le rapporteur général du budget, Jean-René Cazeneuve a expliqué dans nos colonnes à la fin de l’examen du projet de loi de finances pourquoi le plafonnement n’a pas été retenu par la majorité : « Je suis très soucieux des recettes des collectivités territoriales. C’est très important pour notre pays que l’on puisse investir. C’est la raison pour laquelle nous avons voté le maintien de l’augmentation de la taxe foncière l’année prochaine au niveau de l’inflation ». Une autre explication pourrait venir du fort lobbying des associations d’élus sur cette question.

Suppression complète de la taxe d’habitation

La taxe d’habitation est totalement supprimée pour les résidences principales. Depuis 2020, 80% des foyers étaient déjà totalement exonérés. Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement a été de 30 % en 2021, et de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paie donc de taxe d’habitation sur sa résidence principale. Seule la taxe d’habitation sur les résidences secondaires perdure. En compensation de cette suppression, la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) a été intégralement transférée aux communes. Pour les intercommunalités et les départements, les pertes de recettes de taxe d’habitation et de taxe foncière ont été compensées par l’affectation d’une fraction de TVA, comme cela existe pour les régions.

André Laignel, le premier vice-président délégué de l’Association des maires de France, dénonçait tout de même lors du dernier congrès des maires 1 milliard d’euros manquant de compensation versée par l’Etat en particulier du à la non compensation des communes qui avaient augmenté leur taux après 2017.

#Congrèsdesmaires Sur la suppression de la taxe d'habitation, 1 milliard d'euros de compensation versée par l'Etat manque dans les caisses. pic.twitter.com/YSQepxtMm0 — Public Sénat (@publicsenat) November 23, 2022

Promulgation de la loi de finances 2023

Promulguée le 30 décembre 2022 au Journal officiel, la loi de finances pour 2023 est entrée en application. Concernant les collectivités, ce budget contient la suppression de la CVAE étalée sur deux ans, le filet de sécurité pour 2023 pour aider les communes les plus fragiles à faire face aux hausses des prix de l’énergie, l’amortisseur « électricité » qui prendra en charge 50 % des surcoûts au-delà du seuil de 180 euros/MWh, 320 millions d’euros d’augmentation de la DGF, l’absence de plafonnement de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives des locaux d’habitation (+ 7,1% en 2023), la création du fonds vert à hauteur de 2 milliards d’euros, l’élargissement du périmètre de la taxe sur les logements vacants et de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, le décalage de deux ans de l’actualisation des valeurs locatives d’habitation et des locaux professionnels, 100 millions d’euros au bénéfice des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) non franciliennes, l’extinction de la participation de l’Etat et de France Compétences au financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale, l’allongement à quatre ans de la garantie de sortie d’éligibilité au FPIC…

Focus Suppression de la CVAE étalée sur deux ans La suppression de la CVAE, créé en 2010 après la disparition de la taxe professionnelle, va être étalée sur deux années. Selon le gouvernement, cette baisse de fiscalité économique vise à accroître la compétitivité des entreprises, notamment industrielles. Elle se fera en deux tranches avec 50% de moins en 2023 et pareil en 2024, soit environ quatre milliards d’euros à chaque fois, au lieu de l’ensemble en une seule fois. L’exécutif a voulu se donner des marges de manœuvre budgétaires pour financer notamment bouclier tarifaire sur l’énergie pour les entreprises et l’amortisseur électricité et filet de sécurité pour 2023 pour les collectivités. En compensation, les collectivités ont obtenu une fraction de TVA. Mais comme cette compensation restait malgré tout inférieure au produit de CVAE qui aurait dû être reversé en 2023 aux collectivités et qu’Elisabeth Borne s’était engagée à ce qu’il soit « intégralement reversé aux collectivités », les collectivités pourront bénéficier également de 500 millions d’euros supplémentaires dans le fonds vert portant son montant en autorisation d’engagement à 2 milliards d’euros en 2023 et de 150 millions supplémentaires pour les Sdis . Parmi les chantiers 2023, il reste encore à négocier la répartition du fonds national d’attractivité économique des territoires qui contiendra la dynamique de TVA. « Les collectivités défendent deux objectifs : restaurer le lien entre le développement économique et les territoires pour que les élus locaux continuent à avoir un intéressement lorsqu’ils attirent des entreprises, ne pas laisser sur le bord du chemin les collectivités moins dynamiques », précise Claire Delpech, responsable « finances et fiscalité, habitat » à Intercommunalités de France. +320 millions d’euros pour la DGF Cette annonce avait été faite par Elisabeth Borne devant la convention d’Intercommunalités de France pour aider les collectivités à faire face à la crise énergétique. « Le contexte impose d’apporter une réponse plus forte », avait-elle défendue. Dans le détail, 200 millions d’euros en DSR, 90 millions d’euros en DSU et plus de 30 millions d’euros pour la dotation d’intercommunalité. Selon ses calculs, cette enveloppe supplémentaire aboutira à ce que 95 % des collectivités voient leurs dotations se maintenir ou augmenter en 2023, contre la moitié en 2022 et un tiers en 2023 si rien n’avait été fait. Et cette hausse est inédite depuis 13 ans précise le ministère de la Cohésion des territoires. L’Association des maires de France regrette néanmoins la non indexation sur l’inflation de la DGF car « très peu de recettes progressent au-dessus de 5 %, en dehors des valeurs locatives », pointe Pierre Breteau, co-président de la commission des finances de l’AMF. Mais l’exécutif ne voulait probablement pas acter une indexation annuelle pour toujours. Lancement du fonds vert Le fonds vert de 2 milliards d’euros destiné aux collectivités pour financer leurs investissements dans le cadre de la transition écologique est enfin accessible. Il faut y ajouter une nouvelle enveloppe de prêts verts pour les collectivités d’un milliard d’euros de la part de la Banque des territoires. L’utilisation et la répartition de ce fonds sont simplifiées par rapport aux dispositifs mis en place sous le précédent quinquennat. Le fonds est entièrement délégué aux préfets dans le cadre des contractualisations, de telle sorte d’en finir avec les appels à projets nationaux. Il inclut une offre d’ingénierie pour accompagner les collectivités dans la transition écologique. Complémentaire aux dotations d’investissement de l’État, le Fonds vert répond à un triple objectif selon un communiqué du ministère de la Transition écologique : renforcer la performance environnementale, adapter les territoires au changement climatique, améliorer le cadre de vie. Pour plus de détails, un guide gouvernemental détaille l’utilisation des crédits du fonds vert. Pour Claire Delpech, « ce n’est pas encore très clair. Il faudrait aller plus loin en donnant de la visibilité et lisibilité aux élus locaux à travers une loi de financement spécifique des collectivités avec une pluriannualité des crédits et en réformant le financement de la transition écologique qui reste pour le moment du bricolage ».

Un régime unifié pour la responsabilité financière

A compter du 1er janvier 2023, le régime original de responsabilité des comptables publics, totalement distinct de celui des ordonnateurs, disparaît. La réforme se traduit, avant tout, par la disparition pure et simple du régime original de responsabilité des comptables publics, totalement distinct de celui des ordonnateurs. A l’avenir, tous les gestionnaires de fonds publics, qu’ils soient ordonnateurs ou comptables, relèveront, mutatis mutandis, d’un régime commun et d’un juge commun.

Deux décrets portant application de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics sont parus au Journal officiel du 23 décembre. Ils sont tous les deux entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

Autres modifications règlementaires

Parmi les autres modifications règlementaires, on peut citer :

Le renouvellement de l’Observatoire des territoires

Créé en 2004, l’Observatoire des territoires est placé auprès du ministre chargé de l’Aménagement du territoire. Il est chargé de rassembler, d’analyser et de diffuser les données relatives aux dynamiques et aux disparités territoriales ainsi qu’aux politiques menées dans le champ de l’aménagement et du développement des territoires.

Le mandat précédent de son conseil d’orientation prend fin au 31 décembre 2022. Son renouvellement a été acté par le décret n° 2022-1759 du 30 décembre 2022.

La compensation financière des transferts de compétences de la loi 3DS

L’article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite « 3DS » prévoit que les transferts de compétences à titre définitif, résultant des articles 38 (la gestion des routes aux départements et métropoles) et 61 de la cette loi (la gestion des sites Natura 2000 aux régions et à la collectivité de Corse), ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière.

Un décret du 29 décembre fixe les modalités de calcul du droit à compensation.

La mise en œuvre du fonds de solidarité régional

Un décret du 29 décembre précise la définition et la pondération des critères de répartition du reversement du fonds de solidarité régional, créé par l’article 196 de la loi de finances pour 2022.

Ce fonds est institué en remplacement du fonds national de péréquation des ressources perçues par les régions (FPRR).

La loi de finances pour 2022 fixe les modalités de répartition du prélèvement du FSR, et détermine les critères sur lesquels la répartition de son reversement doit être fondée. Le décret précise la pondération de ces critères de reversement et les caractéristiques des données à retenir pour chacun d’entre eux.