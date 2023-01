Au Thor, un conseil des jeunes aux ambitions olympiques

Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Publié le 05/01/2023 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Labellisée Terre de Jeux 2024, la ville du Thor (Vaucluse) s’appuie sur sa jeunesse pour faire vivre la dynamique olympique. Au-delà de la partie événementielle, l’objectif final est d’emmener une délégation de jeunes à Paris en 2024.

« Nous sommes à fond », lance Valérie Piasecki, à l’enthousiasme communicatif. Déléguée au sport et à la promotion des pratiques sportives de la ville du Thor (Vaucluse – 8 940 hab.), l’élue fait référence au label Terre de Jeux 2024, reçu en 2020. « Il ne se matérialise pas par un simple panneau en entrée de ville, prévient-elle. Non. Il imprègne l’ensemble du village. Depuis six mois, tout est coloré Terre de Jeux. C’était notre objectif. » Le levier choisi ? « La jeunesse ! »

Après avoir sollicité les associations sportives, le pôle Vivre ensemble du Thor – auquel est rattaché le sport – a constitué en juin dernier, un Conseil des Jeunes Terre de Jeux 2024. « Il est composé de 16 membres de 10 à 17 ans qui se réunissent tous les 3 mois et échangent par messagerie le reste du temps », reprend Marjorie Blaise, référente coordonnatrice Terre de Jeux du Thor. « Tous s’impliquent dans la vie de la cité avec l’enjeu d’organiser des événements et des actions jusqu’aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. »

Apprentissage de la citoyenneté

Le leitmotiv : fédérer, rassembler. À commencer par les écoles et le collège, en lien avec la fédération de sport scolaire de l’école primaire : l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP), mobilisée notamment dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique (SOP), du 3 au 8 avril.

Par ailleurs, si la trentaine de clubs sportifs thorois apparaît pleinement mobilisée, l’enjeu reste également de sensibiliser les autres associations. « Pour cette raison, l’approche vise à mêler le sport avec la culture, mais aussi l’environnement et la solidarité », développe Valérie Piasecki.

Au cours des vacances de février, une course d’orientation en lien avec le patrimoine local devrait ainsi voir le jour, sous l’égide de ce conseil des Jeunes. Et l’élue d’enchaîner : « Il s’agit d’un véritable laboratoire d’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie. » À tel point d’ailleurs que ce conseil Terre de Jeux pourrait aussi contribuer à faire renaître le Conseil Municipal des Jeunes. Dès 2025 ?

Appui financier de la ville

En attendant, deux objectifs-phares sont fixés : « emmener quelques dizaines de jeunes Thorois assister à des entraînements d’équipes nationales, sur des centres de préparation aux Jeux (CPJ). Et puis bien sûr, se rendre à Paris durant les Jeux », reprend Marjorie Blaise.

Cette double ambition nécessite des moyens : « La ville a budgété une somme maximale de 27 000€ qui sera peut-être moins élevée puisque nos jeunes vont faire appel à du mécénat. » Dès ce mois de janvier, ils vont en effet accompagner Monsieur le maire dans le cadre d’une tournée des entreprises, afin de récolter des fonds.

La technicienne ne cache pas quelques difficultés et incertitudes, liées à la billetterie des Jeux : les collectivités labellisées Terre de Jeux bénéficieront bien d’un accès spécifique mais seulement à partir de septembre 2023.

« Nous aurions préféré que ce soit plus tôt, afin de s’organiser notamment sur le plan logistique », plaide Marjorie Blaise. Et pour cause, il s’agit d’emmener à l’été 2024, une soixantaine de jeunes et encadrants assister à la cérémonie d’ouverture, puis à des épreuves olympiques et paralympiques. Le défi est lancé.