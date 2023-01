Les syndicats de sapeurs-pompiers vent debout contre la réforme des retraites

Sécurité civile

Publié le 04/01/2023 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Les organisations syndicales représentant les sapeurs-pompiers ont été reçues le 3 janvier par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, Dominique Faure. L’occasion de passer en revue les sujets brûlants de la réforme des retraites, du financement des Sdis et de l’attractivité de la filière.

« A quelques jours de l’annonce par la Première ministre des détails du projet de réforme des retraites porté par le gouvernement, les organisations syndicales représentant l’ensemble des agents des services d’incendie et de secours affirment devant vous qu’elles sont fermement opposées au recul de l’âge minimum de départ à la retraite pour les sapeurs-pompiers professionnels comme pour les personnels administratifs et techniques des Sdis. Ainsi avec nos moyens, nous nous opposerons à la réforme des retraites portée par le gouvernement dont vous faites partie. » Cette déclaration commune des organisations syndicales représentant les sapeurs-pompiers a donné le ton de la réunion qui a eu lieu, mardi 3 janvier, avec les ministres Gérald Darmanin et Dominique Faure.

« Cela fait dix ...