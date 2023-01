Le chantier titanesque de la Société publique des écoles de Marseille

Patrimoine bâti

Le plan école de la ville de Marseille prend forme. Pour rappel, ce vaste chantier, annoncé par Emmanuel Macron en novembre 2021 aux élus marseillais, mobilisera 1,2 milliard d’euros sur une dizaine d’années pour rénover ou reconstruire les 472 écoles marseillaises. La Spem (Société publique des écoles marseillaises, dont la forme juridique est une Spla-In) a été créée il y a presqu’un an pour mener à bien cette entreprise.

C’est un symbole et il en dit long sur ce chantier unique en France pour remettre à flot un parc scolaire bien mal en point : lorsque le principe de la création d’une Spla-In a été acté pour mener à bien le chantier pharaonique de rénovation et/ou reconstruction des écoles de la deuxième ville de France, la présidence de cette structure ne pouvait être assumée que par le maire lui-même de la ville, Benoit Payan.

Il restait à trouver le directeur au bon profil : Vincent Bourjaillat a pris ses fonctions le 19 septembre dernier ; il exerçait auparavant les mêmes fonctions de directeur au groupement d’intérêt économique (GIE) regroupant les deux sociétés d’aménagement de la Métropole et de la ville de Grenoble, la Spl Sagès et la Sem Innovia.

Avant de rejoindre Grenoble, Vincent Bourjaillat a tenu la barre durant huit ans en tant que directeur général de la Spl Le Bourget Grand Paris (2013-2021), impliquée dans les projets de gares du Métro du Grand Paris et de l’accueil des JOP en 2024. Bref, les reconstructions-rénovations de grande ampleur ne lui font pas peur…

À la recherche des financements

Depuis sa nomination, Vincent Bourjaillat planche sur la manière de faire : la Spem et la Ville de Marseille ont délimité les zones d’intervention ; la première prendra en charge les rénovations lourdes de 188 écoles, dont certaines se transformeront en reconstruction, sans oublier la construction de plus d’une trentaine de nouvelles écoles. De son côté, la Ville de Marseille gèrera directement des interventions plus légères dans les autres écoles, à hauteur de 350 M€.

Sur le plan financier, la participation de l’État s’élève à 400 M€ (254 M€ de subvention ad hoc et le reste relevant de financements de droit commun Anru ou assimilés). La Ville passera commande à la Spla-In qui prendra en charge, sur plusieurs mandats, le financement et les risques ; charge à Vincent Bourjaillat d’aller chercher les financements dans le cadre d’emprunts au long cours, notamment du côté de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque des Territoires, dont l’État garantira le volume à hauteur de 650 M€. La Ville de Marseille se chargera ensuite de rembourser à la Spem les prêts contractés, via des « loyers » dont le versement s’étalera sur des années.

Un chantier sur dix ans

« Nous avons déjà traité près de 300 écoles en 2022, avec des travaux plus ou moins urgents à réaliser », explique Pierre-marie Ganozzi, adjoint au maire au Plan écoles et au bâti scolaire. En septembre 2023, la rénovation de l’école Saint-Louis Gare, dans le XVe arrondissement de la cité phocéenne sera achevée de même que celle des Abeilles, dans le centre-ville.

« Depuis que nous sommes arrivés, nous nous sommes attelés à traiter les urgences. Je me réjouis du fait que toutes les délibérations sur les écoles ont été votées à l’unanimité en conseil municipal », assure l’adjoint.