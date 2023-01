Gilles Leproust, le porte-étendard des banlieues

[PORTRAIT]

Publié le 09/01/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Aussi à l’aise dans les cages d’escalier des grands ensembles que sous les ors des ministères parisiens, Gilles Leproust, le président de Ville et banlieue, ne ménage pas sa peine pour sortir sa localité sarthoise d’Allonnes de l’ornière.

Chiffres-clés 2008 : alors premier adjoint, Gilles Leproust mène la liste victorieuse aux municipales et devient premier magistrat d’Allones.

1995 : entre au conseil municipal d’Allonnes, dans l’équipe de la figure tutélaire de la ville, le communiste Yvon Luby, maire pendant plus de trente ans (1977-2008).

1983 : conseiller municipal dans l’équipe du maire communiste refondateur, du Mans, Robert Jarry.

1957 : naissance au Mans.

Le tutoiement facile, la poignée de main chaleureuse, la gouaille digne d’un titi parisien : Gilles Leproust rompt avec la légendaire réserve des élus du Grand Ouest. Loin d’un Jean-Marc Ayrault ou d’un François Fillon, le premier magistrat communiste d’Allonnes, dans la banlieue du Mans, affectionne les relations à la bonne franquette. Un brin fâché avec les horaires, il est de ces élus qui aiment prendre leur temps, sur les marchés comme dans les cages d’escalier.

Petite localité d’à peine plus de 1 200 habitants à l’orée des années 60, sa commune d’Allonnes a multiplié sa population par dix en l’espace d’une décade, se couvrant de grands ensembles. Le prix à payer pour loger les travailleurs portugais et maghrébins du BTP. Dans le bureau de son hôtel de ville aux allures de bunker, coincé au milieu des barres d’immeubles, Gilles Leproust désigne la copropriété XXL où il habite depuis trois petites décennies.

A l’instar des maires PCF historiques de la banlieue rouge, cet ancien employé au guichet, puis aux archives de l’OPHLM du Mans, vit au milieu de sa population. Il est intarissable sur son « village du monde », les trois cents gamins d’Allonnes qui vibrent au son de Mozart et Haendel, dirigés par la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani. « L’une de mes plus grandes fiertés, c’est que les profs restent longtemps dans nos établissements. C’est le signe qu’ils s’y sentent bien », confie-t-il.

L’art de la négociation

Les défis ne manquent pas. A l’automne 2021, une mosquée a été fermée, soupçonnée d’abriter des prêches appelant au djihad. Au printemps 2022, Marine Le Pen a déboulé en tête du premier tour de la présidentielle, récoltant plus de 46 % des suffrages au second. « La ville souffre d’une mauvaise image et se paupérise. Par pure idéologie, il n’y a plus de mixité sociale », accuse le chef de l’opposition, ­Gaëtan Cordelet (SE).

Des critiques que Gilles Leproust balaie d’un revers de main. Grandi dans une cité du Mans, ce fils d’un chauffeur routier et d’une femme au foyer n’est pas né communiste. Il l’est devenu au lycée pour, dit-il, combattre les injustices du monde.

Du local au global, il y a un pas qu’il franchit encore allègrement. Au grand dam de son opposition. Allonnes est jumelée avec Naplouse, en Palestine, et a fait citoyen d’honneur Mumia Abu-Jamal, le militant afro-américain qui patiente depuis des lustres dans le couloir de la mort.

Cela n’empêche pas Gilles Leproust de trouver des points d’accord avec des édiles de la droite. Vice-président du Mans métropole, conseiller départemental et ancien conseiller régional, il est rompu à l’art de la négociation. « La politique n’est pas la guerre », tranche-t-il.

Et le maire communiste, qui reverse une bonne partie de ses indemnités d’élu à son parti, de saluer l’esprit de concorde de Roland du Luart, ancien président (UMP) de la Sarthe et éminent représentant de la France des châteaux.

Gilles Leproust se refuse, dans le même sillon, « d’opposer la campagne à la banlieue, comme le fait le gouvernement qui a d’abord préféré augmenter la dotation de solidarité rurale, plutôt que la dotation de solidarité urbaine ». Vice-­président de l’Association des maires de France (AMF), il se montre peu regardant sur les étiquettes quand il sillonne les ministères.

Une volonté de fer

Patron de Ville et banlieue depuis l’été 2022, il œuvre main dans la main avec sa collègue (DVD) de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), ­Catherine Arenou­. « Nos communes se ressemblent, avec un plus fort taux d’emploi public local qu’ailleurs », relève-t-il. « Nous sommes précisément plus forts parce que nous venons de bords différents et que nous savons dépasser les conflits de chapelle », complète Catherine Arenou.

L’association Ville et banlieue a connu des heures difficiles, obligée de quitter Paris en raison de problèmes financiers. Mais, basée à Lyon, elle dispose maintenant de l’expertise technique de Paris et de Marseille, qui ont intégré l’association. Des renforts de poids dans les bras de fer avec le pouvoir macronien,­ longtemps indifférent au sort des quartiers.

Lors du marathon budgétaire de l’automne, Gilles Leproust n’a pas son pareil pour décrocher des fonds pour les banlieues et sa commune. « Il est capable de revenir dix fois sur un sujet, glisse Catherine Arenou. Mais avec sa bonhomie, il est difficile de lui en vouloir. »

Le mot d’ordre de Gilles Leproust à Ville et banlieue ? « Faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. » Quand il descend à La Seyne-sur-Mer pour les vacances d’été, il ne perd jamais une occasion d’aller faire un barbecue et boire une bonne bouteille de ­Bandol avec son prédécesseur à la tête de l’association d’élus, le socialiste Marc Vuillemot.

Bon vivant, Gilles Leproust aime, plus que tout, déguster un plateau d’huîtres arrosé de vin de Loire. Qu’il pleuve ou qu’il vente, son jeudi matin est sanctuarisé. Pas question de poser un orteil à la mairie. Il va taquiner le gardon avec son beau-frère et une joyeuse bande de vieux copains.

Coureur de fond

Ancien joueur de basket, Gilles Leproust court encore trois fois par semaine avec sa femme. Il lui arrive de comparer ses performances avec son cadet, le président de l’AMF, David ­Lisnard (LR).

Friand de polars et de bandes dessinées, il aime s’extraire de la politique. Gilles Leproust part en vacances sans IPad ni IPhone. Seule sa femme peut être jointe en cas d’urgence.

Est-ce à dire que, contrairement à d’autres, il est capable de décrocher définitivement aux prochaines municipales ? A 65 ans, le maire d’­Allonnes se garde de répondre à la question, visiblement soucieux de ne pas ouvrir sa succession trop tôt.