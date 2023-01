Comment la nouvelle collectivité d’Alsace a harmonisé ses RH

Organisation

Publié le 11/01/2023

Près de deux ans après le regroupement du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’harmonisation des ressources humaines se poursuit dans un climat apaisé, au sein de la collectivité créée. Mais il faudra encore du temps pour que les cultures administratives coïncident.

Chiffres-clés 9 millions d'euros ont été consacrés par la collectivité européenne d'Alsace à l’harmonisation des métiers et à la revalo­ri­sation des agents en deux ans, sur un budget annuel de 269 millions d’euros dédié aux RH (6 millions en 2021, 3 millions en 2022).

Le 2 janvier 2021, un protocole d’accord signé par les représentants syndicaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avait permis de poser les bases de la création de la collectivité européenne d’Alsace (CEA). Le rapprochement s’était opéré sans bouleversement notable pour les 6 000 agents, mais toutes les parties savaient que les chantiers à conduire restaient nombreux. Depuis, les effectifs de la CEA se sont quelque peu étoffés. « Parmi les 6 400 postes identifiés, certains sont temporaires, d’autres vacants, et nous sommes dans un processus de recrutement permanent », nuance ­Pauline ­Collongues, la directrice des RH.

Des revalorisations maîtrisées

La jeune collectivité a embauché dans le but d’assurer la mise en œuvre de ses nouvelles compétences et d’harmoniser les RH par le haut. « A la faveur de la politique de convergence, nous nous sommes rendu compte qu’il y avait des déséquilibres entre les territoires. Il était nécessaire de procéder à des ajustements pour atteindre l’équité », souligne Pierre Bihl, premier vice-président, chargé du volet RH de la fusion. Trois objectifs avaient été fixés avant la fusion : ni mobilité forcée ni perte de revenus, et le meilleur des deux systèmes pour les agents. « Les revalorisations étaient attendues et sont maîtrisées, précise l’élu. Le contact est bon avec les organisations syndicales [OS]. Il n’y a pas eu de rejet de dossier. » L’obligation de négociation, exigée par la loi comme préalable à la naissance de la CEA , continue. « Les discussions se poursuivent dans le même état d’esprit et la collectivité a mis les moyens pour que les rémunérations et les aspects sociaux soient harmonisés », acquiesce ­­Christophe ­Odermatt, secrétaire général de FO, syndicat majoritaire.

Référentiel unique

Constat globalement partagé par les autres OS, qui pointent néanmoins des exceptions, telle la conduite isolée pour les agents des routes, étendue au Bas-Rhin : « Pour le coup, c’est du moins-disant », soulignent les militantes ­Véronique Bahit (Unsa) et Joëlle Verguet (Unsa). Unsa et CFDT évoquent des « collègues en souffrance », notamment dans le champ du social, en tension structurelle, ou au sein du service RH, très sollicité. « Les convergences les plus importantes sont réalisées », estime Pierre Bihl. Les régimes indemnitaires, pour l’ensemble des agents, et les rémunérations des assistants familiaux ont été harmonisés et revalorisés. Un contrat de groupe prévoyance santé a été signé et les amicales ont fusionné et adhéré au Comité ­national d’action sociale.

Après les agents des routes et des collèges, les partenaires se pencheront, en 2023, sur les règlements des temps de travail particuliers pour les personnels des établissements culturels. Les avancées n’ont été facilitées ni par la vacance du poste de directeur général des services pendant près d’un an, ni par la conjoncture. Les négociations vont se poursuivre pour affiner un référentiel des métiers unique. L’unification des systèmes informatiques RH devrait être effective en janvier 2024. La réorganisation de la direction en quatre directions générales adjointes et l’adoption d’une ligne directrice de gestion doivent offrir plus de visibilité aux agents. La CFDT déplore le temps perdu. L’Unsa apprécie : « Rien ne serait venu de bon d’un projet d’administration arrivé d’en haut, alors que nous ne nous connaissions pas. » Toutes les parties conviennent, en revanche, que bâtir une culture commune prendra des années. « On harmonise les RH, mais nous sommes encore très loin de faire pareil avec les méthodes dans les services et leur structuration », résume­ ­Christophe ­Odermatt.

« Les managers doivent être sensibilisés au dialogue social » « La collectivité européenne d’Alsace [CEA] a choisi de doter le comité social territorial [CST] du maximum de postes pour une collectivité de sa dimension, soit quinze titulaires, explique Maud Stéphan, déléguée de l’association Réalités du dialogue social. Les syndicats ont, par ailleurs, obtenu que le nombre de ­suppléants soit doublé. La CEA semble s’être donnée les moyens pour que le dialogue social fonctionne. Reste à savoir si les titulaires sont bien répartis au sein des commissions. Quant aux managers, ils doivent être sensibilisés au dialogue social. L’idéal est de mettre en place, dès le début, des sessions de dialogue et des formations communes avec les titulaires et les suppléants. La fusion des comités techniques et des comités d’hygiène santé sécurité et conditions de travail en CST a été calquée sur le modèle du privé. Quatre années de recul montrent que la simplification peut fonctionner, à condition de rester vigilant. L’important, c’est de ne pas surfocaliser sur le CST, qui ne doit pas non plus être qu’une chambre d’enregistrement.Il faut arriver à ­articuler l’ensemble. Il est nécessaire de conserver des liens de proximité avec les agents et de nourrir un dialogue informel vivace. Les sujets relatifs à la santé et la sécurité peuvent être traités en commissions, qui ont un rôle préparatoire. »

Des services étoffés ont résorbé des déséquilibres Avec la reprise de la compétence « routes nationales et autoroutes non concédées », 120 des 137 agents de la direction interdépartementale des routes Est ont fait valoir leur droit d’option, dont 67 ont choisi de rejoindre la territoriale à l’issue du premier ­mouvement. Les équipes des services « bilinguisme » et « relations transfrontalières », compétences chèrement négociées, ont aussi été étoffées, ainsi que le secteur du social, pour résorber des déséquilibres entre territoires. Une partie des recrutements concerne le cœur du projet politique de la collectivité européenne ­d’Alsace, le « service public alsacien » mis en avant par le président, ­Frédéric Bierry. Quatre antennes de territoire fonctionnaient déjà dans le Bas-Rhin, trois ont été créées dans le Haut-Rhin.