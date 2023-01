Une indemnité carburant est mise en place

Inflation

Un décret du 2 janvier, qui entre en vigueur le 16 janvier, crée l’indemnité carburant, fixe ses critères d’attribution et précise les conditions dans lesquelles elle est versée par la direction générale des finances publiques aux bénéficiaires.

Le montant de cette indemnité est de 100 €.

Peuvent bénéficier de l’indemnité les contribuables établis en France métropolitaine, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et domiciliés en France au sens du a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts au titre de l’année 2021.

De plus, pour pouvoir en bénéficier, les demandeurs doivent être âgés d’au moins seize ans au 31 décembre 2021 et avoir déclaré, au titre des revenus 2021, un revenu d’activité dans l’une des rubriques suivantes de la déclaration de revenus :

ensemble des traitements et salaires et revenus assimilés (hors chômage et préretraite) ;

bénéfices industriels et commerciaux (BIC) micro-entrepreneurs ou professionnels ;

bénéfices non commerciaux (BNC) micro-entrepreneurs ou professionnels ;

bénéfices agricoles (BA).

Le décret poursuit en précisant que pour être éligibles au versement de l’indemnité, les demandeurs doivent appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre des revenus de l’année 2021 est inférieur ou égal à 14 700 €, et formuler leur demande au titre d’un véhicule à deux, trois ou quatre roues, thermique et/ou électrique, utilisé à des fins professionnelles incluant les trajets domicile travail et régulièrement assuré à la date de la demande, à l’exclusion des quadricycles lourds à moteur, des véhicules agricoles, des poids lourds et des véhicules de fonction ou de service.

Un demandeur ne peut bénéficier que d’une seule indemnité. Un même véhicule ne peut pas donner lieu au versement de plusieurs indemnités.

Les contribuables redevables de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de 2021 ne sont pas éligibles au versement de l’indemnité.