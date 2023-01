Habitat

Les logements locatifs privés représentent parfois un risque pour la sécurité ou la santé. Le permis de louer les identifie et incite les bailleurs à les rénover. Les locataires vivent ainsi dans des logements de meilleure qualité. Les propriétaires sont informés sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre. En amont de sa mise en place, les collectivités doivent communiquer. Elles contrôlent les logements et doivent trouver l’équilibre entre pédagogie et sanction.

« Nous avons mis en place le permis de louer sur un quartier des faubourgs, afin de lutter contre les marchands de sommeil et l’insalubrité, et de remettre sur le marché des logements de qualité dans un contexte de grande dynamique démographique », affirme ­Maryse ­Faye, adjointe au maire de ­Montpellier (295 500 hab.) chargée de l’urbanisme durable.

Issu de la loi « Alur » du 24 mars 2014, le permis de louer revêt deux formes : la simple DML et l’ APML . Son instauration relève de la compétence « habitat » des intercommunalités.

Communication en amont

Cependant, dans la majorité des cas, ce sont les communes au sein d’un EPCI qui le mettent en œuvre sur un périmètre, grâce à leurs SCHS . Même si les décrets d’application concernant cet outil de lutte contre l’habitat indigne sont parus fin 2016, les collecti­vités s’en sont saisies à partir de 2019.

« Lors de la mise en place de l’APML sur le quartier de ­Celleneuve, en avril 2021, nous avons organisé une campagne d’information sur cette nouvelle obligation auprès des agents immobiliers et des notaires. Nous en avons averti l’agence départementale d’information sur le logement et distribué des flyers dans les commerces », se souvient ­Bruno Le Roy, directeur de l’habitat et des parcours résidentiels à ­Montpellier ­Méditerranée métropole (31 communes, 481 300 hab.). Actuellement, 70 % des demandes émanent justement des agents immobiliers, preuve que la cible a été bien choisie.

Pour obtenir l’APML, le propriétaire bailleur doit envoyer les diagnostics techniques du logement (électricité, gaz, plomb et amiante). Les inspecteurs d’hygiène réalisent systématiquement une visite de contrôle. En un an, 219 décisions ont été prises (pour un ensemble de 1 685 propriétaires privés) : 88 autorisations sèches (soit 40 %), 117 autorisations avec prescriptions de travaux et quatorze refus.

« Parmi ces refus, cinq ont reçu aujourd’hui une autorisation après travaux qu’on a vérifié conforme, ce qui démontre les vertus du dispositif », ajoute ­Bruno Le Roy. Pour assumer ce nouveau rôle, les effectifs du SCHS ont été renforcés, passant de quatre à cinq inspecteurs d’hygiène.

La nécessité d’étoffer les équipes peut dissuader certaines collectivités de mettre en place le permis de louer ou de choisir sa simple version déclarative. C’est le cas de ­Bagnolet (36 000 hab., ­Seine-Saint-Denis). « Nous avons opté pour la DML sur le quartier des ­Coutures, parce que les agents de notre SCHS ne sont pas suffisamment outillés et nombreux pour réaliser les visites », admet ­Laure ­Acker, directrice du service « habitat et logement ».

Elle aimerait que la ville adopte des mesures plus coercitives et efficaces, mais les élus nourrissent des craintes : « Si des bailleurs passent au travers des mailles du filet, en dépit du dispositif, c’est la collectivité qui risque d’être mise en cause. »

Repérer les réfractaires

Afin de traquer les propriétaires qui échappent à leur obligation, plusieurs collectivités ont signé des conventions avec la CAF , qui permettent de disposer de l’ensemble des ouvertures d’aides au logement. Le processus complexe de sécurisation et d’anonymisation des données a entraîné un retard à ­Bagnolet.

A ­Drancy (72 400 hab., ­Seine-Saint-Denis), qui a instauré un permis de louer payant (entre 112 et 120 euros en fonction de la surface), la convention avec la CAF est opérationnelle depuis début 2022. « Sur une dizaine de demandes déposées par mois, nous avons constaté seize manquements au ­permis de louer. Nous avons envoyé un premier courrier aux propriétaires. En général, ils jouent le jeu et reviennent vers nous régulariser leur situation. Seuls cinq sont restés réfractaires, et la procédure d’infraction a été déclenchée », explique ­Yasmina ­Bellara, directrice « hygiène, sécurité et habitat opérationnel ».

A ­Roubaix, ville pionnière dans la mise en place du permis de louer, les aides au logement sont ­cosignées en cas d’infraction, ce qui met une pression financière sur les bailleurs récalcitrants.

Cependant, ­Bruno Le Roy parie sur les vertus pédagogiques du dispositif : « L’idée est de former les professionnels de l’immobilier sur l’indécence afin qu’ils sensibilisent en amont les propriétaires. » Selon lui, l’outil coercitif de lutte contre l’habitat indigne doit être accompagné de mesures incitatives. D’ailleurs, le quartier de ­Celleneuve fait l’objet d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat. « D’un côté, on peut refuser un permis de louer. De l’autre, on conseille et on renvoie le propriétaire vers notre prestataire Urbanis, qui propose une aide au montage des dossiers de demande de subventions », explique-t-il.

En 2022, la métropole de ­Montpelier a ainsi attribué par délégation 5,5 millions d’euros pour le compte de l’Agence nationale de l’habitat et 1,5 million de fonds propres pour le financement de tout type de travaux. « C’est la carotte et le bâton », conclut ­Bruno Le Roy.