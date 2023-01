Budgets locaux 2023 : poker menteur sur les finances locales

Est-ce que l’inquié­tude qu’ont connue les élus en 2022 à propos des équilibres financiers et budgétaires de leur collectivité va se dissiper ? La loi de finances tente bien de la réduire avec la reconduc­tion d’un filet de ­sécurité et la mise en place d’un amortisseur « électricité », budgétés à hauteur de 2,5 milliards d’­euros l’­ensemble. D’abord qualifié « d’usine à gaz » par les représentants des élus, ce filet, dont les critères d’éligibilité étaient jugés « trop ­complexes » par ­Elisabeth ­Borne, a été corrigé par l’exécutif.

Néanmoins, dans la version finale du projet de loi de finances votée au Parlement, la majorité a gardé le critère de perte d’épargne brute (en le réduisant de 25 % à 15 %), ce qui ne rassure pas les collectivités. L’amortisseur, qui devait agir sur les comptes locaux de 2023, a été bien accueilli. Mais la persistance de seuils d’éligibilité, même ­réaménagés, n’a pas rasséréné les élus confrontés à la flambée des prix de l’énergie. « C’est le principal enjeu de l’équilibre des budgets 2023 », prévient Luc ­Alain ­Vervisch, directeur des études de La ­Banque postale, qui a évalué la hausse du panier du maire au niveau record de 7,2 % en 2022.

Côté recettes, les incertitudes sont multiples : le niveau de compensation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supprimée en 2023 est inconnu et les modalités d’attribution du fonds vert, doté de 2 milliards, aussi. Le levier fiscal sera d’­autant plus délicat à actionner que la revalorisation des bases devrait atteindre + 7,1 % cette année. Dans cette conjoncture, les décideurs locaux sont tentés de décaler ou de réduire leurs investissements alors que les dispositifs à venir pourraient, in fine, préserver l’épargne brute 2023, d’autant que le pacte de confiance limitant l’évolution des dépenses des collectivités a été abandonné. Mais celles-ci ne sont pas prêtes, comme au poker, à payer pour voir !

Tous à l’assaut du fonds vert !

Cette année sera celle de la planification écologique ou ne sera pas. La démarche a été lancée par le gouvernement fin 2022 à travers 22 chantiers et autant de groupes de travail. Ils devront aboutir, au fil des mois, à une liste de propositions concrètes, à court et moyen terme, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 comme exigé par le « paquet climat européen » (« Fit for 55 ») pour se mettre sur la trajectoire de la neutralité carbone que requiert le Green Deal des 27 à horizon 2050.

Le premier chantier à aboutir sera celui de l’eau, grâce à un plan national prévu fin janvier et une possible relance des investissements pour le renouvellement des réseaux. On sait que le prix actuel de l’eau ne permet pas de financer ces travaux et de relever tous les autres défis du secteur. Du côté des élus, ce sera l’heure de vérité pour décider ou non d’une hausse de la facture d’eau. Tout ce travail de concertation devrait déboucher en 2024 sur une feuille de route de la planification écologique, avec un financement ad hoc. Cette année, l’objectif des collectivités sera de profiter des deux milliards d’euros du fonds vert, opérationnel depuis ce 1er janvier, en allant défendre leurs projets de transition écologique auprès des préfectures. A suivre aussi le vote d’une loi de programmation « énergie-climat » avant le 1er juillet.