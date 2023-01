Eau, déchets, transports : pourquoi une hausse des tarifs est inévitable ﻿

Services publics

Le prix élevé de l’énergie est venu aggraver un contexte qui poussait déjà les collectivités à envisager une hausse du prix des services publics de gestion des déchets, de l’eau, de l’assainissement et des transports publics.

Ce n’est jamais de gaieté de cœur que les élus procèdent à une hausse des tarifs des services publics. Mais la situation est devenue inextricable dans de nombreux secteurs, qu’il s’agisse des services d’eau et d’assainissement, de gestion des déchets ou des transports publics.

La hausse du prix de l’électricité et du gaz

Le maintien à un niveau élevé des prix de l’énergie (électricité et gaz) a fragilisé les collectivités. Certes, les petites communes (moins de 10 agents et moins de 2 millions d’euros de recettes) ont en partie été préservées grâce aux tarifs réglementés de vente (TRV), tandis que les autres tailles de collectivités peuvent s’appuyer sur les dispositifs mis en place par le gouvernement (l’amortisseur électricité, le filet de sécurité, etc.).

