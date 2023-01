Dix ans après la modernisation des centres de tri, des doutes subsistent

On y est : depuis le 1er janvier 2023, l’ensemble des Français est censé pouvoir jeter tous les emballages dans le bac jaune, y compris ceux en plastique qui n’étaient pas recyclés jusqu’alors… En théorie !

Lancée il y a dix ans, l’extension des consignes de tri visait à simplifier le tri des emballages pour tous les Français en mettant tous les emballages en plastique dans la poubelle jaune (1). Plus besoin d’être un expert en plasturgie pour distinguer le polyéthylène du PVC… Et surtout, il s’agissait de booster le tri afin de contribuer à la réduction de moitié des tonnages envoyés en enfouissement en 2010 et 2025 (non atteint), et de recycler 75 % des emballages ménagers (atteint).

Extension des consignes de tri

L’extension des consignes de tri (ECT) a donc nécessité un changement des habitudes des citoyens et une modernisation du parc des centres de tri. Des étapes franchies par palier, en dix ans, avec une première expérimentation en 2012-2013 pour définir la faisabilité technique et économique du tri. Puis, à partir de 2015, Citeo, l’éco-organisme en charge de la filière, a lancé cinq vagues d’appels à projets auprès des collectivités locales afin de les accompagner techniquement et financièrement dans sa mise en œuvre.

Pourtant, certaines collectivités ne sont pas au rendez-vous. Un ajournement qui concernerait deux à trois millions d’habitants selon Bertrand Bohain, délégué général du Cercle national du recyclage (CNR). La communauté d’agglomération Lens Liévin a été précurseure dans sa région avec une mise en place en 2020. « Entre 2019 et 2020, le tonnage d’emballages valorisés a grimpé de 5,41 % », se félicite Jean-Luc Musilli, responsable du département déchets. Selon Citeo, les collectivités en ECT trient + 5,5 kg/an/habitant en sortie de centre de tri que celles qui ne sont pas passées à l’ECT.

Modernisation des installations de tri

Des appels à projets ont également été lancés par Citeo auprès des centres de tri pour moderniser leurs installations. Cette modernisation s’est accompagnée d’une réduction importante du nombre d’installations : sur les 300 présentes en 2010, il n’en reste que 130 aujourd’hui. Car les bassins de tri ont été élargis et les centres de tri agrandis pour optimiser les coûts. Avec, comme résultats, l’amélioration de la performance du recyclage, qui atteint au niveau national 6,4 kg triés par an et par habitant contre 4,3 hors ECT.

« Toutefois, sur certains territoires, il n’y a plus qu’un seul centre de tri, quand ce sont les collectivités qui le maîtrisent tout va bien. Quand c’est un opérateur privé, il n’y a plus de concurrence et les collectivités peuvent se retrouver coincées avec des hausses importantes », constate Bertrand Bohain. La communauté d’agglomération Lens Liévin est confrontée à ce problème de monopole. Le centre de tri de Paprec Réseau est le seul sur son territoire. « Jusqu’à aujourd’hui, les coûts étaient légèrement plus faibles que la moyenne nationale, mais ils sont revenus à la réalité du marché pour tous les emballages triés », précise Jean-Luc Musilli.

Cette modernisation des centres de tri a impliqué de repenser la composition des flux de plastiques triés. Les installations modernisées en produisent quatre flux : un pour les bouteilles en PET clair, un pour les bouteilles en polyéthylène (PEHD) ou en polypropylène (PP), un pour les films et un flux dit de développement qui comprend tous les autres plastiques (barquettes, pots de yaourts, bouteille en PET foncé notamment). Ces emballages en mélange sont traités dans des unités de surtri.

«Sur les 116 centres de tri sélectionnés dans le cadre des appels à projets, 84 sont opérationnels, les autres sont encore en cours de travaux », détaille Anne-Sophie Louvel, directrice collectes sélectives et territoires chez Citeo. Les travaux n’ont pas commencé pour une quinzaine. Plusieurs facteurs expliquent ce retard comme le Covid, qui, par endroits, a retardé la mise en place des exécutifs comme à Saint-Étienne métropole.

Sans compter les collectivités qui avaient modernisé leur centre de tri peu de temps avant l’ECT comme le syndicat mixe d’élimination et de valorisation des déchets (Symevad) du Pas-de-Calais dont l’équipement, capable de traiter 30 000 tonnes de papier et emballages, a été inauguré en 2011. Un investissement de 12 millions d’euros qui n’est pas encore amorti. « L’arrivée de nouveaux types d’emballages et notamment des films plastiques sur le centre de tri implique une refonte complète du fonctionnement de l’installation. Cela représente entre 15 à 20 millions de travaux pour récupérer 10 % de matière en plus. Quand on fait de tels investissements, on a besoin de visibilité… Et on en a peu », constate Sébastien Chapelet, directeur général des services du Symevad. Un avis partagé par François Driol, vice-président de Saint-Étienne métropole à la gestion et au traitement des déchets. « Dans cinq ans, quel sera le volume des déchets d’emballage, avec le développement du seconde main, de la vente en vrac et de la consigne ? », s’interroge-t-il. Saint-Étienne métropole, Loire Forez agglomération, les communautés de communes de Forez Est, des Monts du Lyonnais et du Pilat Rhodanien et le Sympttom se sont associés pour confier au groupe Suez la création et l’exploitation d’un nouveau centre de tri intercommunautaire, à Firminy (Loire). Les travaux ont été lancés en juin et devraient s’achever en novembre 2023, sans aucune interruption dans la gestion des flux des déchets. Pour absorber la masse supplémentaire d’emballages due à l’ECT, plus d’agents sont affectés aux opérations de tri, en attendant que ce soient des robots qui s’en chargent. « Nous avons choisi de posséder notre outil industriel et de ne pas en garder l’exclusivité. Les apports extérieurs vont représenter environ un quart des emballages traités. Ils serviront de variable d’ajustement en cas de fluctuations de la ressource tant en nature qu’en volume », poursuit François Driol.

Organisation logistique des centres de tri

La modernisation du centre de tri du Symevad est prévue pour 2024. « Si le tonnage généré par les nouveaux emballages demeure assez faible, ces derniers sont en revanche beaucoup plus volumineux, une augmentation de l’ordre de 20 %. Cela nous a demandé de repenser l’organisation logistique du centre de tri avec, entre autres, la construction d’un nouveau bâtiment pour augmenter nos capacités de stockage des déchets entrants et des déchets triés. Nous avons aussi prévu d’installer une nouvelle chaîne de tri avec des machines de dernière génération afin d’améliorer la qualité et la quantité des matériaux », analyse Sébastien Chapelet.

Pour pouvoir proposer la simplification du geste de tri à tous ses habitants dès le 1er janvier 2023, le Symevad a dû, dans un premier temps, améliorer ses équipements actuels pour trier le flux d’emballage supplémentaire. « Nous avons ajouté des postes de tri, une machine qui permet de séparer les films et recalibrer nos trieurs optiques, pour avoir en sortie d’installation les quatre flux requis par Citeo », expose Sébastien Chapelet. Pour certaines collectivités, dont le centre de tri est encore en travaux, produire ces quatre flux est impossible. Citeo leur propose une solution transitoire. « Nous nous sommes organisés pour confier ce mono flux plastique à des installations déjà modernisées et de surtri. Les collectivités qui ont joué le jeu de l’extension des consignes de tri, même si elles sont en mode transitoire, auront les mêmes soutiens financiers que celles qui trient en quatre flux », précise Anne-Sophie Louvel. Il n’empêche, le Symevad prévoit une baisse de ses recettes. « Notre centre de tri ne sera pas capable de trier 30 000 tonnes cette année, plutôt 26 000. En triant moins de déchets venus de l’extérieur, nos recettes vont baisser de plusieurs centaines de milliers d’euros ». En revanche, pour les collectivités qui ne sont pas passées à l’ECT au 1er janvier, les soutiens aux plastiques de Citeo sont diminués de 50 % ».