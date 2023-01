Lycées : nouveaux espaces, nouveaux usages, nouveaux programmes

Fiche pratique Bâtiment-Patrimoine-Energie

Face aux transitions sociétale, numérique, environnementale, écologique et démographique, les maîtres d'ouvrage, responsables de la restructuration, de l'extension et de la construction des espaces scolaires doivent à la fois veiller au respect des réglementations environnementales, techniques, d'accessibilité et sécuritaires mais aussi faire évoluer leurs référentiels pour s'adapter aux évolutions nécessaires. Les lycées publics gérés par l'Éducation nationale ou les lycées agricoles relèvent de la compétence de maîtrise d'ouvrage des régions, alors que les collèges sont gérés par les départements et les écoles élémentaires ou maternelles des communes.

