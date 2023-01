Bilan 2022 : une année pour préciser et affiner les règles contentieuses

Tout au long de l’année, le juge administratif a multiplié les rappels ou créé des règles en matière de contentieux de nature à accroître la sécurité juridique des contrats administratifs et la rigueur des recours.

Par Patrick Martin-Genier, magistrat administratif, rapporteur devant les CCIRA de Paris et Versailles

Le Conseil d’État a été amené à préciser les règles qui s’appliquent lors des contentieux de règlement des marchés. La haute juridiction a précisé les missions des comités de règlement amiable des litiges. Les comités de règlement amiable des marchés ont un rôle important pour tenter de trouver des solutions amiables lors d’un litige relatif au règlement d’un marché et au décompte général de liquidation. Mais ils n’ont aucune compétence sur la demande de reprise des relations contractuelles qui relève de la seule compétence du tribunal administratif. Ainsi, la saisine du comité sur cette question n’interrompt pas le délai de recours contentieux devant le juge. Pour la haute juridiction « aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n’imposent, préalablement à la saisine du juge du contrat, de porter le litige devant le comité consultatif de règlement amiable des litiges » (1).





Compétence du juge des contrats

Précisément, sur la reprise des relations contractuelles, une société n’étant plus titulaire d’un accord-cadre et n’ayant pas demandé la reprise des relations contractuelles ni la suspension de la décision de la collectivité de mettre fin à leurs relations contractuelles, ne dispose pas d’un intérêt pour agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour son application (2).

En outre, une personne publique ne peut pas écarter elle-même, en vue de rechercher la récupération de sommes sur le fondement de l’enrichissement sans cause, une clause qu’elle estime « nulle et non écrite », fut-elle illicite, mais doit saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat pour en demander, le cas échéant, l’annulation (3).

S’agissant des contrats de délégations de service public, l’autorité délégante ne peut attribuer une telle délégation à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par le règlement de la consultation, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres, ou si sa méconnaissance résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue (4).

Respect des clauses du contrat

Les pouvoirs adjudicateurs doivent indiquer, s’agissant d’un accord-cadre, le montant minimum et maximum. Faute de le faire dans les pièces contractuelles du marché, il méconnaît ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par un arrêt du 17 juin 2021, Simonsen Weel A/S c/Region Nordjylland og Region Syddanmark (C-23/20), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, que les dispositions de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics doivent être interprétées dans le sens que l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre. Une fois cette limite atteinte, ledit accord-cadre est réputé avoir épuisé ses effets. Cette indication de la quantité ou de la valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre peut figurer indifféremment dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges.

Pour le Conseil d’État, il en résulte que pour tout appel à concurrence relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ d’application de cette directive, l’avis publié à cet effet doit comporter la mention du montant maximal en valeur ou en quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur. Les documents contractuels doivent être librement accessibles à toutes les personnes intéressées.

Il n’en va différemment que pour les accords-cadres qui ne sont pas régis par cette directive. Pour ceux-ci, le décret du 23 août 2021, modifiant notamment les dispositions de l’article R.2162-4 du code de la commande publique, a supprimé la possibilité de conclure un accord-cadre sans maximum, en différant, en son article 31, l’application de cette règle aux avis de marchés publiés à compter du 1er janvier 2022 afin de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts privés et publics en cause (5).

Répartition des responsabilités et conséquences financières

Lorsque des entreprises ont commis des fautes dans l’exécution du chantier, dans un arrêt innovant, la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux répartit entre les différentes entreprises la dette due au maître d’ouvrage et résultant des fautes commises par les différents intervenants sur un chantier. Le juge ne statue plus sur les appels en garantie entre les entreprises. L’office du juge consiste ainsi désormais à répartir de façon précise les responsabilités et la dette des entreprises vis-à-vis du maître d’ouvrage (6).

Si le titulaire d’un marché entend contester les pénalités de retard, il doit démontrer que le maître d’ouvrage a lui-même commis une faute dans le retard du chantier. Toutefois, ce dernier ne peut, sans en justifier, retenir des sommes au titre des prestations non réalisées par l’entreprise (7).

Publicité et confidentialité

Si l’article 12 de la directive « Services » du 12 décembre 2006 implique des obligations de publicité et de mise en concurrence préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé (8).

La Cour de justice juge que la protection de la confidentialité dans le domaine de la passation de marchés publics doit être mise en balance avec les exigences de transparence et d’une protection juridictionnelle effective. Elle considère que le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale qui impose la publicité de toute information communiquée par des soumissionnaires à la seule exception des secrets d’affaires, une telle législation étant susceptible d’empêcher le pouvoir adjudicateur de ne pas divulguer certains renseignements qui, tout en ne constituant pas des secrets d’affaires, doivent demeurer non accessibles. La Cour de justice estime que lorsque l’accès intégral aux informations est refusé, le pouvoir adjudicateur doit octroyer un accès au contenu essentiel de ces mêmes informations, de manière que le respect du droit à un recours effectif soit assuré (9).

En application de l’article 46.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) et 50.1.1 du même document lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans le délai prescrit, un mémoire en réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.

Pour le Conseil d’État, il ne résulte pas des stipulations de l’article 46.2.1 du CCAG-Travaux que le titulaire du marché, s’il entend être indemnisé sur le fondement de ces stipulations et qu’un différend intervient à ce propos à la suite de sa demande écrite dûment justifiée, soit dispensé de présenter un mémoire en réclamation répondant aux conditions prévues à l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux avant de saisir le juge. Le juge d’appel a donc commis une erreur de droit en considérant que la seule présentation d’une demande écrite prévue à l’article 46.2.1 permettait de regarder la requête comme recevable sans que le titulaire du marché soit tenu de présenter préalablement un mémoire en réclamation au pouvoir adjudicateur (10).